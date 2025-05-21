英超｜曼城3：1勝般尼茅夫升第3位　水晶宮4：2狼隊

英超周二（5月20日）賽事，曼城主場3：1勝般尼茅夫。賽後曼城以37場積68分升上第3位，比紐卡素、車路士、阿士東維拉均多2分；般尼茅夫37戰53分排第11。同日水晶宮4：2擊敗狼隊，賽後水晶宮以37戰52分排第12，狼隊以37場41分排第14。



曼城對般尼茅夫的賽事，在上半場14分鐘，馬莫殊（Omar Marmoush）在高華錫（Mateo Kovacic）助攻下，為曼城先開紀錄。至38分鐘，貝拿度施華（Bernardo Silva）入球，助曼城擴大領先優勢。

下半場，高華錫在67分鐘領紅離場，6分鐘後曲克（Lewis Cook）亦領紅被逐，兩軍均少踢一人。於89分鐘，尼高干沙利斯（Nico González）取得入球，將比數改寫至3：0。於補時階段，丹尼爾謝比臣（Daniel Jebbison）建功為般尼茅夫破蛋。

+ 1

水晶宮對狼隊的賽事，狼隊在24分鐘率先取得入球。但在27分鐘及32分鐘，尼基迪亞（Eddie Nketiah）梅開二度，助水晶宮半場反超前2：1。

下半場50分鐘，芝維爾（Ben Chilwell）建功，將比數改寫為3：1。至62分鐘，拿臣（Jørgen Strand Larsen）為狼隊追回一球。於86分鐘，伊斯（Eberechi Eze）為水晶宮再下一城，賽事以4：2告終。