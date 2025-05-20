曼聯重組第一擊：英超下游買兩將花近億　搶贏4球隊奪根夏︱轉會

曼聯今季表現持續不濟，英超僅餘最後一輪未踢，以39分排第16，無論得分以及排名篤定創下英超年代新低。周中即將上演的歐霸決賽能否擊敗熱刺封王，今夏重組一樣事在必行。

一如早前傳聞所料「第一簽」將會是狼隊前鋒根夏（Matheus Cunha），Sky Sports最新消息指交易可望在今周英超煞科後落實，紅魔並已鎖定下一個收購目標。



狼隊前鋒根夏（Matheus Cunha）勢成今夏首個加盟曼聯的球員。（路透社）

羅曼奴、Sky Sports齊公布根夏接近加盟曼聯

「轉會達人」、意大利足球記者羅曼奴以及Sky Sports分別報道，曼聯「接近簽入」25歲的根夏。羅曼奴指，「根夏同意加盟，正待落實個人條款，交易已近乎完成。一切只待所有持份者落實最後細節。」

Sky Sports的說法是「根夏季尾勢將加盟曼聯」，並指出「曼聯預期會啟動根夏在狼隊合約中的6250萬英鎊違約金條款，即使其他球會也有興趣，根夏希望為曼聯上陣，我們被告知交易已接近落實（the deal is almost agreed）。」報道同時稱，「曼聯與狼隊縱尚未直接接觸，但只要球季一完，預期便會完成相關手續。」

曼聯近日對車路士又輸一場，主帥阿莫林一臉無奈。（路透社）

根夏只愛紅魔助曼聯爭贏4球會

狼隊今季表現平平，今季大部分時間都為護級苦苦掙扎， 加利奧尼爾（Gary O'Neil）12月被炒，葡萄牙主帥域陀彭利拿（Vítor Pereira）上任，下半季漸見起色並護級成功，目前36戰得41分排第14。即使如此，能出任中前場幾乎所有位置的根夏，整季保持出色表現，31次聯賽上陣得15入球、6助攻。（反觀7500萬歐元加盟曼聯的凱倫（Rasmus Højlund），今季同樣31次英超上陣，只得4入球1助攻，不過計及上陣時間，他較根夏少557分鐘。）

事實上，根夏在狼隊持續的出色表現，引來不少球會注意， Sky Sports指多達5間球會向他招手，但這位巴西國腳對曼聯情有獨鍾，「根夏認為曼聯是世上其中一間最大球會，就算目前曼聯英超排名較狼隊還要低兩位，也不會影響他加盟曼聯的意欲」，甚至引述消息人士指出：「根夏只愛曼聯」。

阿仙奴和阿士東維拉今年均曾試圖就簽入根夏展開初步談判，紐卡素亦被指對他有興趣，沙特阿拉伯亦有球會願意為他付違約金。狼隊2022年以近3400萬英鎊從馬體會收購根夏，3年來巴西人在英超63次上陣攻入27球，助攻13次，出售他勢帶來可觀回報。

「名將之後」利安戴納是曼聯下一個收購目標。（路透社）

下一個目標直指利安戴納

曼聯主帥阿莫林為葡萄牙人，紅魔勢續以同鄉般奴費南迪斯為軸心重建，而根夏同屬葡語系，已證明立足英超的能力，加入球隊可有「即食」作用。根夏轉會鎖定，《The Athletic》指曼聯已將目標轉向收購葉士域治前鋒利安戴納（Liam Delap）身上。

22歲的利安戴納為英超一代「手榴彈王」戴納（Rory Delap）之子，身高1.86米又是曼城青訓出身，潛力相當優厚，踢盡英格蘭不同年齡梯隊，今季加盟升班馬葉士域治，表現亦有目共睹，為這支已降班球隊35次英超上陣攻入12球，可說是葉士域治今季最大亮點。

凱倫今季信心盡失，表現低迷。（路透社）

曼城青訓出身 年輕價錢平值博率高

戴納據悉已獲球會批准，到曼徹斯特跟曼聯傾轉會。戴納的合約中包含違約金條款，只要葉士域治降班，其他球會便可以3000萬英鎊簽入，這個數目基本上所有英超球會都能負擔，加上他年紀尚輕，轉會交易值博率相當高，因此不少球會均對他有興趣。

曼聯在坦赫格麾下高價買入安東尼、凱倫等攻擊球員卻不合用，美臣蒙特則長期受傷患困擾表現遠未符如期。阿莫林掌帥後，曼聯在冬窗未有大肆買人，只買入左翼衛多古（Patrick Dorgu）應急，根夏勢成他任內首個重磅收購。

曼聯除看中戴納，進攻方面也有其他選擇，包括賓福特的安保姆（Bryan Mbeumo），士砵亭的基域奧斯（Viktor Gyokeres）以及目前正從拿玻里外借卡拉塔沙雷的域陀奧森漢（Victor Osimhen）。曼聯今季肯定打破2021/22所得的58分英超最低得分紀錄，以及上季在坦赫格執教獲第8位的英超史上最差排名。