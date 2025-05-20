英超利物浦負白禮頓基艾沙首次正選全場最低分　沙拿7碼空門失機

英超已封王的利物浦作客白禮頓，今季加盟的意大利前鋒基艾沙（Federico Chiesa）終獲首次聯賽正選機會，可是他全場表現掙扎，無甚建樹下63分鐘已被換走，賽後利物浦《迴聲報》給他全場最低分數，至於射手沙拿表現同樣在水準以下，更曾近門7碼空門炒高，白白浪費入球黃金機會。



基艾沙（Federico Chiesa）終獲首次聯賽正選機會，可是他全場表現掙扎。（Getty Images）

基艾沙英超首次正選表現不合格 全隊正選最低分

利物浦主帥史諾今仗排出4-2-3-1陣式，派出基艾沙擔任正箭頭，哈維艾利洛從後支援，加普、沙拿分任兩翼，離隊在即的阿歷山大阿諾特在後備席，終未有上陣。開賽僅9分鐘艾利洛已為紅軍先開紀錄，即使32分鐘被追平，蘇保斯拉爾完半場前的入球，助利物浦以2：1優勢返入更衣室。

可是下半場基艾沙與沙拿連環失機，當中很大機會奪得今季英超神射手和助攻王的沙拿，竟在一次射門7碼炒高，下半場白禮頓攻入兩球3：2反勝利物浦。利物浦《迴聲報》賽後評分，基艾沙只得4分，是利物浦正選11人之中最低，評語為：「在他的英超首次正選表現掙扎，太多時候被白禮頓守將以力量制勝無從發揮，他會感到自己錯失機會。」

沙拿7碼空門失機一幕。（路透社）

沙拿7碼空門失機 得分全隊排尾二

沙拿亦僅獲5分，緊隨基艾沙之後是正選之中第二最低分一人，最大「失分位」當然是55分鐘加普為他送上一記美妙傳送，當時白禮頓門將華貝根已經失位，沙拿離門7碼起腳卻告射失。

基艾沙未能好好把握難得的正選機會，不過史諾賽後獲他護航，「我認為費特歷高最強的能力就是入球，因此愈多給他上陣並在禁區附近遊走，他的入球機會便會提升。」基艾沙的演出史諾都看在眼裏，「沙拿的重大機會前，基艾沙也有一個入球黃金機會，沙拿助攻予基艾沙，對他來說在18碼位置對正龍門起腳是非常好的機會，因為他是一個很好的終結者。」

史諾為基艾沙護航，認為對方的表現已超出期望。（路透社）

史諾護航：他的表現已超出期望

史諾甚至說，「他的表現較我所期望做得更多，如果一個球員未能整季上陣，鮮有正選機會，然後要作客白禮頓，一支能在下半場換入三笘薰的球隊，已告訴你這個聯賽有多難踢。他未上陣這麼長時間便要踢這樣一場比賽，已經超出我對他的要求。」基艾沙今季加盟利物浦後「傷多過踢」，上半季持續操不起狀態，下半季才開始有機會晉入大軍名單，而且主要在本土盃賽上陣，只曾在足總盃和聯賽盃各入一球。