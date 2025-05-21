歐霸決賽曼聯對熱刺　阿莫林：捧盃難救失望球季　普帥拒談前途

曼聯與熱刺雙雙度過一個失望球季，不過英超頹廢的同時，他們在歐霸柳暗花明，仍有機會博得歐聯入場券這個大獎。

一場價值高達1億英鎊的全英歐霸決賽，雙方也不能輸，曼聯主帥阿莫林卻聲言，「曼聯無歐聯，財政上仍可生存」，坦白道出「贏歐霸仍不足以挽回失望球季」的悲哀。



曼聯主帥阿莫林（路透社）

阿莫林：贏歐霸仍不足以挽回失望球季

歐霸決賽賽前記者會，曼聯主帥阿莫林聲稱，「贏得歐洲賽冠軍真是十分重要，或許會因此而以不同的眼光來看我們，它可能幫助我們正面地終結賽季，但無法改變我們的球季。」他坦言，「球員知道，職員知道，球迷知道，每個人都知道。」

「贏得歐洲錦標有助我們建立一種邁向未來的感覺，但就只是這樣。曼聯無歐聯踢財政上亦可生存，我們在全球各地有大量球迷，我們是個巨大的國際品牌，我們必須專注在復興路上，做出正確的事情。」阿莫林直指曼聯必須在球員轉會和青訓體系等不同環節改進，「我們已知問題所在，球會很多事情都要改變，很難單獨去指出一件事，問題也不會因為捧盃而解決，我再說一次，令球會重返巔峰，對我來說我們有更重大的事情需要處理。」

熱刺主帥普斯迪高古（路透社）

相對阿莫林審慎樂觀的分析，盛傳無論歐霸決賽能否擊敗曼聯，今季完結後都會遭辭退的熱刺教練普斯迪高古（Ange Postecoglou），在記者會被問到前途問題時一度反應相當大，強調他關注焦點不是他的飯碗，而是為熱刺贏得自2008年以來首個冠軍，「老友，我的未來已經確定。我不會是第一個要轉工的人，我擁有一個漂亮的家庭，擁有美好的人生，不會為去想它而浪費任何1分鐘。」

「當你想到我們面前獲得的機會，無論明天之後發生什麼事，都無關重要。」普斯迪高古說，「熱刺已經太多年未贏過獎盃，如果說我會擔心自己在球會的前途，公平地說我們根本無機會這樣做，因為那樣的話我實在太過分心在無關痛癢的事情上了。」

在傳媒追問下，他強調不會跟球員談及個人去留，對於有報章指出今場勝負關乎他到底是「英雄或小小丑」（a hero or a clown），他憤怒地回應：「我不是小丑」，「無論何時，我會不斷努力直到贏得獎盃為止」，並認為他在熱刺的工作尚未完結，「我真的感覺到我們正在這裏建立一些事情，希望一個獎盃可以令它加快發生。我仍覺得尚有很多工作要做，明顯地我們今年遇上重大挑戰，並已盡力應付，當中有一些成長我希望未來可持續看見。」

臨別前他送上一句：「別擔心我的未來了，老友。我會一切安好」，經歷一季低潮，這個冠軍對兩隊都非常重要，但感覺上對久違冠軍對熱刺稍為更重要一點，如能捧盃普斯迪高古今夏無論去留，也會晉身熱刺史冊。