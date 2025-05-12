港足對曼聯、亞洲盃外圍賽初選名單 烏克蘭裔門將入籍後首獲召
撰文：袁志浩
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香港足球代表隊5月底至6月會出戰三場賽事，由主教練韋斯活揀選的37人初選名單出爐。
港足5月30日會先友賽英超球隊曼聯，至6月5日在香港大球場友賽尼泊爾，並於6月10日於啟德主場館對印度，上演亞洲盃外圍賽。
港足主教練今公布初選37人名單，當中標準流浪的烏克蘭裔守門員奧力斯、東方的西班牙裔前鋒洛迪古斯，均在取得香港特區護照後首度獲召。連同在韋斯活時代加入港隊的賓紀文、李小恆及尼高拉斯，跟艾華頓、費蘭度等主力，入籍兵約佔今次港隊人數三分一。
其餘入選球員包括多位中超、中甲兵，如近期有好表現的徐宏傑、茹子楠與陳晉一，備受關注的小將吳宇曦、從傑志外借南區的中場趙聡悟、傷癒的陳俊樂與暫未落班的勞烈斯亦在名單之上。
港足37人初選名單：
守門員：葉鴻輝（東方）、伍瑋謙（冠忠南區）、陳嘉豪（理文）、龐焯熙（北區）、謝家榮（大埔）、奧力斯（標準流浪）
後衛：賓紀文、亞歷斯祖（東方）、周緣德（河南酒祖杜康）、費蘭度、艾里奧、鐘樂安（傑志）、杜度（理文）、茹子楠（梅州客家）、陳晉一（上海申花）、尼高拉斯（大埔）、孫銘謙（天津津門虎）、徐宏傑（雲南玉昆）、勞烈斯
中場：吳宇曦（重慶銅梁龍）、潘沛軒、顏卓彬、陳俊樂（傑志）、趙聡悟（冠忠南區）、黃威、(理文）、余在言（石家莊功夫）、陳肇鈞（大埔）
前鋒：劉智樂（標準流浪）、洛迪古斯（東方）、祖連奴（傑志）、艾華、史提芬彭利拿（冠忠南區）、艾華頓（理文）、黃皓雋（青島海牛）、李小恆（山東泰山）、安永佳（深圳新鵬城）、米高（VfR Mannheim）
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