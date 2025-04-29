東亞足球錦標賽︱港足7月赴韓國龍仁戰決賽周　明洞出發約90分鐘

港足早前打入今年7月7至16日在韓國舉行的東亞足球錦標賽決賽周，賽事落實在龍仁特別市舉行。

龍仁市位處京畿道，距首爾約40公里，從明洞等熱門旅遊點有巴士直達，對想睇波兼旅遊的球迷來說，到現場睇東亞錦是不錯的選擇。



韓聯社報道，龍仁市今（29日）正式宣布主辦7月東亞錦標賽決賽周的男子賽事，比賽會在龍仁市龍體育場（Yongin Mireu Stadium）舉行，這個在2017年建成的球場可容納37000人。龍仁市市長李相逸說：「我們會仔細地準備，讓球員們可在龍仁市龍體育場專注比賽，這球場也被視作全國草地質素最好的球場。」

龍仁市龍體育場（Yongin Mireu Stadium）。（Getty Images）

龍仁市位於韓國首爾以南約40公里，而龍體育場可容納近37000名觀眾，去年曾舉辦世界盃外圍賽——韓國對伊拉克的比賽，今年亦曾上演亞冠次級聯賽八強——全北汽車對悉尼FC，據報獲球員評為韓國擁有最佳草地的球場之一。

Naver地圖顯示，從明洞可直接乘搭巴士到達球場，車程約1個半小時；如前往龍仁市，車程約1小時10分鐘。龍仁市本身也有愛寶樂園、民俗村等旅遊點，頗受旅客歡迎。

去年韓國曾於世界盃外圍賽對伊拉克，比賽在龍仁市龍體育場舉行。（Getty Images）

香港足球代表隊於今屆東亞錦決賽周會遇上韓國、日本與中國，賽期為7月7日至16日，比賽賽程有待官方公布。港隊已連續第三屆參與東亞錦決賽周，對上兩次（2019、2022年）均只三戰全敗兼一球不入，取得第四名。