港島行山｜連走渣甸山畢拿山俯瞰大潭水塘　下山順探紅屋出鰂魚涌

踏入十一月中旬，季候風持續影響華南，天氣變得清涼，遊走郊野最舒服，今周過海行下渣甸山，灣仔港鐵站集合。

（出發日期：2023年11月15日）



9時15分起步往黃屋對面搭巴士到黃泥涌水塘站，在油站旁石級路上行，先到黃泥涌水塘，整理一下沿斜路上起步點，拍過大合照沿石級上行，此段路線既是衛徑，亦是港島徑，路段清晰好行，走約30分鐘就到達433米渣甸山頂，渣甸山還留有戰時機槍堡，行友可大遊。拍照後沿路下山經畢拿山石礦場旁山徑上海拔436米畢拿山頂，山頂外望風景很美，打卡後沿天梯下大風坳大休。

▼按圖看清路線及沿途風景，先上渣甸山頂、再沿石礦場旁山徑上畢拿山頂👇👇👇

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休後隊友想到紅屋看看，簡單點由柏架山道下山，順探紅屋，再沿路下行出鰂魚涌，今日輕鬆遊港島線，8公里多，不用4小時走完。

▼按圖看清路線及沿途風景，下山順探紅屋，再沿路下行出鰂魚涌👇👇👇

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