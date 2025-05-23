乒乓世錦賽｜王楚欽逆境反勝入男單八強　教練王皓妙手改變戰局

在昨日（22日）的多哈乒乓世錦賽，中國代表王楚欽在男單十六強面對法國球手加斯（Simon Gauzy），一度陷入苦戰，連輸兩局。此時，中國教練王皓帶王楚欽去換衫，王楚欽之後脫胎換骨，連贏4局反勝，晉級八強，將鬥中華台北的林昀儒。王楚欽賽後承認頭兩局打得太保守，多謝王皓想出換衫這個辦法，令他在逆境下脫離一下比賽，讓頭腦清醒下來。



在多哈舉行的乒乓世錦賽，中國代表王楚欽在男單十六強反勝法國的加斯4：2晉級。教練王皓在場邊相當肉緊。（新華社）

在男單十六強，世界排名第二的王楚欽遇上法國的加斯，開局陷於苦戰，連輸兩局9：11。打完第二局後，王楚欽把握局與局之間的短暫休息，跟教練王皓去換一換球衣。

換衫後，王楚欽脫胎換骨，第三局大勝11：2。在5：2領先時，王楚欽大喊一聲，似乎將內地的壓力釋放出來。不過，加斯十分頑強，其中在第四局，王楚欽一度領先10：4，但被對手連追5分，幸好王楚欽仍保持冷靜，以11：9獲勝。之後，王楚欽再贏11：4及11：8，以局數4：2反勝加斯，晉級八強，將鬥中華台北的林昀儒。

「一開始太緊張，感覺打得太糾結、太保守，一直在他的節奏下。」王楚欽承認頭兩局表現未如理想，太手緊，他說：「也不是犯很多錯誤，我覺得有很多是保守，然後不堅決、猶疑、這種不敢出手的心理吧。」

在多哈舉行的乒乓世錦賽，中國代表王楚欽在男單十六強反勝法國的加斯4：2晉級。他在比賽中與教練王皓交流。（新華社）

今場的勝負關鍵肯定是第二局後，王楚欽隨王皓去換衫。王楚欽說：「非常感謝王皓指導想的這個辦法，因為自己之前並沒有這個經歷，也是我們世界盃後討論出來、想出來的一些辦法，我覺得效果非常好。」

他認為那一刻離開一下賽場，改變了心理狀態，忘記輸贏，他續說：「換了件短袖以後，我覺得脫離了一下比賽的氛圍，一下子可能腦子也就清醒了一些，心裏面可能乾淨了一些。儘管以0：2落後，也不再去想一些輸贏。我覺得再不去發揮出來自己的水準，可能真的就走了。」

今屆是王楚欽第三次出戰世錦賽男單，他在2021年十六強止步，而在2023年則獲得亞軍。

在多哈舉行的乒乓世錦賽，中國代表王楚欽在男單十六強反勝法國的加斯4：2晉級。（新華社）

加斯上圈以4：2擊敗另一位中國球手林高遠，但今場負於王楚欽，未能晉級八強。他亦表示，頭兩局的王楚欽與之後4局的王楚欽判若兩人，他說：「前兩局王楚欽沒有發揮出最好的水準，而我打出了自己最高的水準。但當他找回了自己，我就很難對付他的力量和速度。我能打出這樣的水準已經很不容易了。」