乒乓世錦賽｜王楚欽賽前離奇爛板夥孫穎莎照晉級　國際乒聯發聲明

中國乒乓球混雙組合王楚欽／孫穎莎，以2號種子身份出戰世界乒乓球錦標賽，周一（19日）晚上以3：0輕取巴西組合，加上羅馬尼亞對手退賽，「莎頭組合」率先晉級8強。

與巴西組合交手前，王楚欽再度發生小插曲，他開賽前發現球拍爛掉，王楚欽已非首次球拍遭殃，對上一次就是巴黎奧運，他賽後無奈道：「怎麼每次都是我」。



乒乓世錦賽︱王楚欽發球被判罰 靠鷹眼挑戰成功 教練王皓惹抨擊

巴黎奧運金牌組合王楚欽／孫穎莎合力衝擊世界錦標賽冠軍，「莎頭組合」被列為2號種子，次圈鬥巴西組合Hugo Calderano／Bruna Takahashi，結果這對中國組合僅花20分鐘輕鬆過關，直落3局晉級，而原本16強交手的羅馬尼亞組合退出，王楚欽／孫穎莎率先晉級8強。

25歲的王楚欽在上年的巴黎奧運，球拍被攝影師混亂上踩斷，其後以後備球拍出戰男單，卻意外地32強止步。王楚欽的球拍在今次世錦賽再度遭殃，當他進場拿起球拍時仔細檢查，看看球拍已見不妥，隨即拿給球證看，示意球拍無故破掉，再向場邊的教練表示：「板開了！」王楚欽無奈地攤開雙手，並嘗試壓回球拍上的膠。

王楚欽的球拍賽前通過檢查，他只可以用這球拍出賽，如果他改用未經檢查的後備球拍，就算贏波有機會不獲認可。中國隊教練向球證投訴，該名球證強調從檢查中心至球場，中途沒有其他人接觸球拍，王楚欽唯有照用該球拍。

王楚欽與孫穎莎照常過關，王在賽後訪問時談及爛掉的球拍，他苦笑地說：「我也不知道為什麼每次都是我遇到這種事情！」王楚欽表示上午出戰時用同一球拍，同時完好無缺，而當他出戰混雙時，步入球場時看到球拍已覺不妥，原來球拍上的海綿破掉，他指賽前檢查前還是好好的。

接連在巴黎奧運及世錦賽兩項大賽中球拍出事，王楚欽直言對主辦方十分失望，並希望有關方面尊重球手的球拍，「球拍是運動員的武器，我不知道裁判怎麼看，但連測板都測不好，我真的很失望，每一塊球拍都是球員珍而重之的，希望主辦不要輕視。」王楚欽重提巴黎奧運的爛拍事件，他稱當時自己都沒有說太多，今次又是自己出事，他坦言若然換轉是其他運動員的話，他們會有什麼心理狀態。

（新華社）

（新華社）