陳夢受輿論壓力曾反鎖廁所兩小時　詳談巴黎奧運被孫穎莎球迷狂噓

兩屆奧運乒乓球女單金牌得主陳夢近日受訪，回顧自己多年來飽受輿論壓力的種種經歷。



31歲的中國球手陳夢去年底宣布退出乒乓球世界排名，淡出球圈，曾在東京與巴黎奧運贏得女單、女團金牌的她近日受訪，憶述不少往事。

因在2016里約奧運選拔賽失利，陳夢到27歲才出戰個人首屆奧運。她透露因教練團常說奧運是爆冷溫床，令她當時神經繃緊，不時失眠，甚至會在睡夢中下意識仗做出揮拍動作。

直至一場比賽後，她始放下心頭大石，「八進四（半準決賽）跟香港球手（杜凱琹），落後（0：2）下贏了，突然感覺內心、狀態被激活了，就是不害怕了」。

陳夢在疫情期間贏得東京奧運女單金牌。（Getty Images）

陳夢最終在決賽擊敗隊友孫穎莎獲得女單金牌，賽後被問到如果用一個詞來形容心情，她說：「我的時代到來了。」然而她因為這句話飽受網絡攻擊與嘲笑，有指其中一個原因是，國乒歷代「球后」如鄧亞萍、王楠、張怡寧，都不曾說過類似的話。

陳夢解釋，當時很亢奮、開心，加入國乒14年終於站上奧運頒獎台最高點，「在那一刻我覺得它就是屬於我的，憋了這樣多年終於可以釋放」。

她認為外界的批判並不公平：「很多項目的運動員也有很個性的表達。那些運動員在奪得奧運金牌後很亢奮，他們可以怎麼想就怎麼說，為什麼我說那句話，就會遭到那樣的批評？」

陳夢一度承受極大輿論壓力。（Getty Images）

陳夢透露，輿論令她壓力極大，一度陷入恐慌，「一到比賽場地，感覺觀眾議論我，甚至擔心觀眾突然衝過來做一些不利的事情，就無法專注比賽，見到人就會感到恐懼」。她曾崩潰、懷疑自己，爆冷輸波後試過把自己關在廁所兩小時，跟教練說不想再打乒乓球。

讓她重新振作的是2024年2月的世界乒乓球團體賽，當時國乒與日本在決賽交鋒，陳夢於第二場不敵早田希娜失掉一分，之後兩隊打成場數2：2，壓軸戰由陳夢火併年僅15歲的張本美和。

「她打法先進，我跟她從未交手，但這場是決勝，必須面對。若我再輸的話，團體賽一人失掉兩分，像是個罪人，沒臉回國。但在這種情況下勝出，感覺是自己另一種能力的提升。」

陳夢兩度在奧運女單決賽上擊敗孫穎莎。（Getty Images）

去到巴黎奧運女單決賽，陳夢再度遇上孫穎莎，在「飯圈文化」下，孫穎莎「粉絲」不時在陳夢開波前吶喊；陳夢奪金後，又被中國球迷狂噓兼舉中指。陳夢表示：「如果我因為這種吶喊去影響我自己，那三年多的努力不是白費了嗎？」

屢受球迷與輿論批評的她坦言，重視結果多於過程：「結果不是冠軍就白付出，誰在意你之前付出多少？大家都沒有少努力奮鬥，但比賽最後高興的只有一人。」

「如果我拿冠軍、努力追隨夢想是錯的話，那競技體育就不必有冠亞之分。比賽我就該贏你，我們兩人都是去爭勝。」

外界關注陳夢去向，她透露即使從未奪得世錦賽女單金牌，但在巴黎奧運奪金後已無遺憾，退役後想開咖啡店、學英文，並享受其他運動帶來的的快樂。