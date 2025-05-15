網傳劉國梁被捕　中國乒協闢謠：海外網路不實資訊　批阻國乒備戰

早前卸任中國乒協主席的劉國梁遭網傳被捕，中國乒協隨即闢謠，強調屬「海外網路不實資訊」。



前國乒球手劉國梁早前卸任中國乒協主席，4月底在雲南旅游時被遇到的他，昨日突然被傳在雲南準備逃離出境途中被捕。

傳出消息的海外平台更稱，劉國梁位於北京的一所豪宅被「抄家」，現金近億元；並指事件涉及數十家註冊公司、工作室及前世界冠軍王楠夫婦。

劉國梁據指今月21日會到多哈出席國際乒聯會議。（Getty Images）

消息傳出後，「劉國梁」、「王楠」等詞迅速登上內地社交平台微博的熱搜榜榜首，中國乒協秘書長何瀟在記者訪問下表示，「注意到這則海外網路不實資訊倒灌所引發的輿情。在世乒賽（世錦賽）即將開賽之際以及國際乒聯換屆競選前夕，我們將全面隔絕此類惡意造謠言抹黑中國乒乓球形象的謠言對隊伍備戰工作的影響。」

乒乓球世錦賽於周六（17日）展開，國乒正於卡塔爾多哈作適應性訓練；而國際乒聯即將舉行換屆選舉，劉國梁現為國際乒聯第一副主席。

據內媒報道，劉國梁周二（13日）曾以線上方式出席聯合國第二屆運動會閉幕式，並被任命為「聯合國運動會大使」，計劃6月12日赴聯合國總部接受證書。而劉國梁將在本月21日前往多哈參加國際乒聯會議，預計屆時傳聞或會不攻自破。