乒乓世錦賽︱20歲陳顥樺有潛質接班　曾挫張本智和：會靠實力爭位

世界乒乓球球錦標賽周六（17日）開打，港隊今屆派不少年輕球手參賽，當中20歲男球手陳顥樺曾擊敗日本名將張本智和，被視為有潛質接班黃鎮廷。



港乒慢慢進入新舊交替階段，男隊主將黃鎮廷已年屆33；女隊在李皓晴淡出後，杜凱琹、朱成竹與林依諾都踏入28歲，今屆世錦賽港隊派數名小將參賽，希望讓他們汲取更多經驗。

總教練李靜指，港隊以老帶新，圍繞2028年洛杉磯奧運去部署，「（新一輩）未跟到前輩節奏，但已拉近了，但在大型賽事中講求綜合能力，不是技術好就能贏。」

港乒總教練李靜。（袁志浩攝）

他特別提到年僅20歲的男隊新星陳顥樺，形容陳「上限很高」，認為陳夥黃鎮廷出戰男雙，另與朱成竹打混雙，都值得期待。「他（陳顥樺）左手打法能配合阿廷，希望他能帶住阿廷打。他也有點輕浮、夠膽搏，希望能與成熟的朱成竹中和一下。」

陳朱配於混雙第一輪就鬥四號種子韓國的申裕斌/林鐘勳，李靜倒覺得賽果充滿未知，「愈早打愈好，第一場大家都未熱身，我有一點信心，他們是冷馬。」

黃鎮廷今屆世錦賽夥拍陳顥樺參與男雙。（袁志浩攝）

黃鎮廷也同樣讚賞陳顥樺有潛力、速度快，惟欠缺爆發力與單板質量，仍需時汲取經驗，「希望在雙打擦出新火花，也能給他啟發、提升他的能力，讓他排名往上衝。」

對於陳顥樺能否接班，黃鎮廷認為要視乎對方有多努力，「我（打波）的時間不剩太多，想年輕球手盡快接班，而非到我打不到或退役（才接班），用這一種方式接班的話，對他與港隊也不是好事。」

陳顥樺曾打入亞錦賽男單八強。（袁志浩攝）

陳顥樺目前世界排名第85位，在港隊內僅次黃鎮廷（50位），他在去年亞錦賽男單創下個人最佳的第五名（八強止步），成績比黃鎮廷甚至中國的梁靖崑更好。

他認同黃鎮廷所言，「競技體育並非靠人讓，而是靠自己實力爭取位置，讓位即意味我未具備衝擊他人的實力，我會更努力，希望在他（黃鎮廷）當打之年與他一起站在頒獎台上。」

值得一提，去年亞錦賽男團排名賽港隊大戰日本，陳顥樺為港隊打頭陣，意外地以局數3：1擊敗日本名將張本智和。他認為這對其個人實力是一個肯定，令他更有信心面對每一位強敵，「我在思考上仍不夠全面，幸得阿廷教我調整，今年目標男單排名打入前50，分站就以男單前八、男雙奪牌為目標。」

+ 5

今屆出戰世界賽港隊名單如下：



教練團隊：李 靜、劉國棟、江天一、高禮澤、張 瑞、梁柱恩

男單：黃鎮廷、陳顥樺、林兆恒

男雙：黃鎮廷/陳顥樺、關文皓/姚鈞濤

女單：杜凱琹、朱成竹、吳詠琳、林依諾

女雙：朱成竹/吳詠琳、江芷林/李凱敏

混雙：黃鎮廷/杜凱琹、陳顥樺/朱成竹

