乒乓世錦賽︱王楚欽發球被判罰　靠鷹眼挑戰成功　教練王皓惹抨擊

乒乓球世錦賽日前於卡塔爾多哈展開，大部份中國球手首輪都順利過關，包括世界排名第二的王楚欽。在國際乒聯上月起引入鷹眼系統下，王楚欽在男單首圈一次挑戰成功引起討論。



乒乓球世錦賽日前於卡塔爾多哈展開，大部份中國球手首輪都順利過關，包括世界排名第二的王楚欽。王楚欽於男單首圈面對美國球手Nandan NARESH，第二局一次被罰發球違例後挑戰成功，成為焦點。

王楚欽世界排名第二。(Getty Images）

當時王楚欽發球後，主裁判指他拋波角度超出規例限制的30度，王楚钦跟對方交流後隨即提出挑戰，結果在鷹眼系統檢視下，其拋波角度只得24.67度。王楚欽挑戰成功，最終以局數4：0輕取對手晉級。

世界乒聯於上月世界盃首度引入鷹眼系統，每位運動員每場比賽有兩次挑戰機會，若挑戰成功或無法判定結果，選手可保留挑戰次數；若挑戰失敗則扣一次挑戰機會。可挑戰的情況包括擦邊、擦網、發球拋波高度與角度、發球遮擋、低於枱面或枱內發球等。

王楚欽被指發球違例，但鷹眼系統指他發球角度不超過30度。（網上截圖）

對此王楚欽賽後不諱言表示，「我覺得（鷹眼）防止裁判的這種誤判吧，通過隊內的檢驗，自己的發球還是比較過關的。」他被拍到在挑戰成功後，氣沖沖地向教練王皓「投訴」裁判，「一上來就直接判我」，王皓回應：「不應該呀，我以為是警告」，但王楚欲指裁判清楚叫出「fault」，即直接判對手得分。

國乒教練王皓因一句話被批評。(Getty Images）

這段對話隨即引來球迷熱烈討論，有人指責王皓在乒壇征戰多年，也身為國乒男隊主教練，應該要聽得懂英文「fault」，而不是誤以為球證只是警告，「運動員遇到事了都幫不上忙，全靠運動員自己爭取」。也有網民讚王楚欽「英語好」，「關鍵時刻還能沉着冷靜，不急不躁」。

王楚欽周一（19日）會繼續出戰男單賽事，於64強對巴西球手Leonardo IIZUKA，若晉級則會對港將黃鎮廷與法國球手波雷特（Thibault PORET）的勝方；而他也夥拍孫穎莎參與混雙，32強將遇上由新科世界冠軍卡達雲奴（Hugo Calderano）率領的巴西組合。