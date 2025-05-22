羽毛球馬來西亞大師賽｜伍家朗挫丹麥球手晉級 鬥李詩灃爭入四強
撰文：趙子晉
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馬來西亞羽毛球大師賽，香港男子單打伍家朗與丹麥球手甘克（Rasmus Gemke）爭奪8強席位，結果直落兩局贏波晉級，將與中國球手李詩灃爭奪4強位置。
伍家朗在馬來西亞大師賽首圈與主場球手黃智勇碰頭，對方因傷退賽，伍家朗晉級次圈，與丹麥的甘克爭入8強，雙方過去兩次交手，伍家朗未嘗一勝。
伍家朗早段曾經落後，然後連取5分反先，這名港將其後一直力保領先，局末的優勢一度收窄至1分，伍家朗以21：18先取一局。第二局，伍家朗以11：7進入暫停，伍休息後進一步拉開差距，即使末段甘克嘗試力追，伍家朗以21：18再下一城，49分鐘﹑直落兩局擊敗甘克晉級，將與2號種子﹑中國球手李詩灃爭入4強。
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