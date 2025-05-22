游泳環地中海賽巴塞站｜何詩蓓100自摘銀　港隊首日奪兩獎牌

一連三站的環地中海游泳賽（Mare Nostrum），第二站在西班牙巴塞隆拿上演，香港代表何詩蓓再度登場，並在女子100米自由泳再添獎牌，而另一港將何甄陶則在男子50米自由泳摘銀。



上站環地中海游泳賽連奪兩金的何詩蓓，今站在巴塞隆拿再戰女子100米自由泳，Siobhan先在早上的初賽游出55.18秒，以總成績次名晉身A級決賽，結果53.88秒完成100米，以0.32秒之差不敵荷蘭泳手Milou Van Wijk，摘下銀牌。另外，何詩蓓亦有參加女子100米蛙泳，結果游出1分08.74秒，無緣決賽。

何詩蓓次日賽事再度登場，將出戰強項200米自由泳及50米蛙泳。

何詩蓓在環地中海賽巴塞隆拿站的100米自由泳摘銀。（資料圖片／Getty Images）

出戰男子50米自由泳的何甄陶，在初賽以22.35秒的成績，以總成績第二晉級決賽，Ian在決賽的時間再推快，以22.15秒完成摘銀，冠軍落在埃及泳手Abdelrahman Elaraby身上，他游出21.94秒。上站在摩納哥站男子200米蛙泳獲得銅牌的趙浩俊（Adam Chillingworth），今站在巴塞同樣躋身決賽，可惜游出2分13.41秒﹑以第5名完成。