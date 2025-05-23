游泳環地中海賽巴塞站｜何詩蓓200自添銀　50自差0.2秒失落獎牌

環地中海游泳賽（Mare Nostrum）巴塞隆拿站，香港游泳代表何詩蓓第二日分別出戰女子50米及200米自由泳，在強項200自摘下銀牌，兩站累積兩金兩銀。



何詩蓓。（資料圖片／Getty Images）

游泳環地中海賽巴塞站｜何詩蓓100自摘銀 港隊首日奪兩獎牌

何詩蓓在環地中海賽巴塞站首日先摘女子100米自由泳銀牌，次日原定出戰50米蛙泳及200米自由泳兩個項目，Siobhan棄戰50蛙，改參加50米自由泳，游出25.18秒﹑總成績第4名晉級A組決賽。何詩蓓相隔1個多小時後再度亮相，出戰強項200自，並以2分鐘00.47秒輕鬆晉級。

何詩蓓率先出戰50米自由泳決賽，結果以25.19秒完成，獲得第四名無緣頒獎台，距離第三的意大利泳手相差0.2秒。相隔36分鐘後，何詩蓓轉戰200米自由泳決賽，她與捷克泳手施曼洛娃（Barbora Seemanova）早已帶出，頭150米稍為領先，施曼洛娃最後50米發力，以1分55.85秒率先觸池，何詩蓓則以1分57.38秒完成賽事，再添一面銀牌。

環地中海游泳賽完成兩站，何詩蓓在巴塞站獲得兩面銀牌，一共獲得兩金兩銀，Siobhan周六（24日）將出戰最後一站卡內站（Canet）。