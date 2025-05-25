港超聯︱理文慘負流浪失冠　大埔借將成功臣　李輝立：冇心嘅

港超聯煞科日，賽前領先榜首的理文作客標準流浪，上半場兩次射中柱之餘亦慘食「詐糊」，加上下半場早段便少踢一人，最終0：3輸波，被大埔反壓，失落今屆聯賽冠軍。



只要贏波即可肯定封王的理文，以全外援防線應戰，前線有安尼亞與保利臣，加上取代黃威的鄭兆均；雖然保連奴停賽，但港足前鋒劉家喬畢業後從美國返港，今仗已可候命。

青衣運動場「爆棚」紅旗高掛，大部份為理文球迷。（袁志浩攝）

理文7分鐘已有羅沙中路燙射中柱，之後安尼亞近門頂反方向被奧力斯撲走，20分鐘這位中鋒接應鄭兆均妙傳單刀射入，卻又越位在先，41分鐘艾華頓推入禁區起右腳挑射，同樣射中門框而出。

安尼亞上半場食詐糊。（袁志浩攝）

流浪今仗雖收起翼鋒伊巴謙，但仍為對手帶來威脅，雷仙奴接應傳中撞射斜出，之後窄位起腳又被陳嘉豪出迎封走。完半場前最後一擊，劉智樂單刀射門，皮球被救後反彈飛往龍門，但僅僅柱邊出界，半場兩隊踢成0：0。

大埔借將比迪高建功，助球隊擊敗理文。（袁志浩攝）

換邊後立花稜也因阻止劉智樂打反擊領第二黃被逐，理文51分鐘便打少個，之後安沙一度射入世界波，但因射門前犯手球，入球被VAR推翻。

理文之後有保利臣與羅沙連番失機，74分鐘流浪終憑大埔借將比迪高破門，加上劉智樂梅開二度奠定勝局，最終3：0擊敗理文，由於大埔同時間擊敗北區，結果理文以兩分之差跌落第二位，今屆港超聯冠軍由大埔奪得。

被逐的立花稜也留在通道睇波，對賽果十分失望。（袁志浩攝）

流浪與理文素有淵源，李文恩曾贊助流浪多年，2016/17年球季更冠名成理文流浪，但一季後李文恩自立門戶創立理文至今。流浪多次在理文的重要事件上佔一席位，如兩年前流浪1：0港超聯爆冷擊敗理文，球隊賽後便即時辭退主帥陳曉明；今季流浪於足總盃淘汰理文出局，如今煞科日更令對方捧盃夢落空。

劉智樂梅開二度。（袁志浩攝）

「冇心嘅。」流浪總幹事李輝立冷靜地說。他坦言比賽當然希望獲勝，直指流浪遇上任何對手都一樣，「夠膽用年青球員踢，是我們的宗旨。」他提到李文恩從贊助流浪到自立門戶，「替他不值，花這麼多錢，四大皆空是有點難過。今場（賽果）對我們沒太大影響，但想踢出士氣迎接足總盃。」

李輝立上季曾稱理文能奪聯賽冠軍是「執返嚟」，今不願再評論，「球迷的眼光是雪亮的，要搞好就先搞好架構，我們找球員不需花太多錢，踢出自己風格就可以了。」