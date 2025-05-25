港超聯︱理文戲劇性失冠　李文恩續投資　用本地主帥留資源予青訓

港超聯煞科日極具戲劇性，理文落敗讓大埔後上封王，但班主李文恩沒有氣餒，坦言會繼續投資，球隊來季勢由本地教練執掌。



理文在最後一輪慘負流浪0：3，從榜首跌落亞軍，今季無緣任何頂級聯賽錦標，也失去來季亞洲賽的資格。雖然賽後仍有歡送儀式，告別球會老臣子、顧問陳鴻平，但不論班主李文恩或職球員都心不在弦，難掩失望之情。

理文賽後歡送老臣子、顧問陳鴻平。（袁志浩攝）

李文恩大方恭喜大埔奪冠，也表明不會就此氣餒，「再來過吧，就如去年利華古遜封王，今年也是拜仁（重奪聯賽），足球從來沒有100%的勝算。投資很多無法奪冠就發脾氣不玩，這不是應有的態度，反而應從中學習要如何改善。」

理文班主李文恩。（袁志浩攝）

「無錢是不可能（奪冠），但有錢也未必可以。」他表示來季會在成績及發展香港足球之間取得平衡，簽中前鋒、後防等中軸線球員，部份來自其他港超球會，「本地有質素的球員都被內地球會睇上，選擇不多，會給自家青訓更多上陣時間。」

他透露個別外援會離隊，但因球員仍深陷失冠情緒之中，不宜在當下公布，「大部份人腳已定，差一兩個位置，希望有更具質素的球員加盟。」

理文球員落敗後十分失望。（袁志浩攝）

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至於由誰取代朱兆基成正式主教練，李文恩稱球會下季缺席亞洲賽，若聘外籍教練涉高昂費用，因此會考慮起用本地教練，「不如花多點資源培訓年青球員。」

暫代帥位的朱兆基就坦言，今季最終結果令人刻骨銘心，且難以接受，他表示不會怪責任何球員，自己會負起全責，「認清楚問題，對症下藥起，碼能重新來過。」

理文暫代主教練朱兆基。（袁志浩攝）

他認為是時候讓球會好好反省，「上季後個別主力離隊，我們沒有針對性強化該位置，部份外援位置卻有重疊，應付亞洲賽、作客、多個盃賽等戰線不簡單，最後今日想變陣，教練團已盡了全力，若當初能盡早發現及處理這問題，也許結果不會是這樣。」