盧比度連奪三屆最佳教練成第一人　嘆李志堅同值得獲獎：他很出色

香港足球明星選舉周三（28日）晚於灣仔合和酒店舉行，東方主帥盧比度縱未曾以主教練身份率隊贏得港超聯冠軍，但成功連續三屆當選最佳教練，成為史上第一人。他在台上把獎項與大埔主教練李志堅分享，認為對方同樣值得獲獎。



大埔今屆聯賽最後一輪戲劇性地反壓理文封王，球隊今季大部份時間位居榜首，主教練李志堅屬「最佳教練」熱門之一，但最終不敵執掌東方的盧比度，後者連續第三屆獲獎，是史上第一人。

盧比度在對得獎也感到喜出望外，更在台上大方表示，應該與李志堅分享獎項，「你跟我一樣值得贏。」獲對方用手指擺出「心心」回應。

盧比度認為李志堅同樣值得最佳教練獎項。（袁志浩攝）

盧比度解釋，李志堅領軍的大埔能在三循環聯賽下，擊敗班霸傑志與理文奪冠，絕對不容易，「他做得很出色，我們是班費很低的球隊，但三循環都可以保持在前列，只有他們做到。」

對於自己雖然未曾以主教練身份贏得聯賽冠軍，卻連續三季當選「最佳教練」，他認為是外界懂得欣賞自己所做的事，「用巴塞或皇馬贏冠軍很容易，好的球隊甚至不需要教練。能用少資源卻做得好，是很難的事，得獎證明大家都認同及相信我。」

盧比度連續三屆成為最佳教練，卻從未以主教練身份贏得港超冠軍。（夏家朗攝）

另一邊廂，當選「最受球迷歡迎球星」及「最佳中場」的陳肇鈞，也特意在台上向李志堅致謝，「多謝這位我最尊重的朋友，我整個足球生涯、任何榮譽，他都佔一大部份。他是一個應該被提及的人，坦白說如沒有他，我什麼也不是，有他才有我。」

陳肇鈞無緣「冧莊」香港足球先生。（袁志浩攝）

這位去屆香港足球先生雖然今屆無緣「冧莊」，但坦言已有聯賽冠軍「打底」，因此心情輕鬆，「每一次上台拿獎都是一個肯定，不在乎是年輕或年長，同樣值得回味，因為球員生涯很短暫，所以我很珍惜。」他又向年輕球員喊話，「勝利並非由上台拿獎、捧盃次數去決定，只要你堅持自己認為正確的事，對得住自己，每一位都是大贏家。」

因傷正在休養的他亦向身邊人致歉，「多年來大家包容、體諒我的固執，專注比賽令我忽略你們的感受，向你們承諾，我會盡快康復重返球場。」