足球明星｜劉智樂首奪最佳前鋒　證華人可媲美外援　與母分享獎項

香港足球明星選舉周三（28日）晚於灣仔合和酒店舉行，標準流浪前鋒劉智樂擊敗三位外援，與巴科爾及艾華頓同奪最佳前鋒。



今屆港超聯鬥到最後一輪，最終理文爆冷不敵標準流浪失冠，比賽轉捩點正是劉智樂快日援立花稜也一步踢走皮球，引得對方領第二黃被逐，這位前鋒之後再梅開二度，令對方的港超衛冕夢落空。

劉智樂助流浪在聯賽最後一輪擊敗理文。（資料圖片／袁志浩攝）

回顧今個球季，劉智樂在港超入球數字冠絕華人之餘，更勝過理文的愛沙尼亞國腳安尼亞，若計算所有賽事的入球數字，也超越傑志中鋒迪美路夫與九龍城外援卡朗。

今日的香港足球明星選舉，壓軸的最佳前鋒獎項終由劉智樂奪得，是他出道10年來首度成為「最佳十一人」。劉智樂邊走上台邊流下男兒淚，「我沒有想過得獎感受，因為前鋒要拿獎真的很難，華人可以跟外籍球員爭，已經覺得自己好叻。」

劉智樂在台上邊說邊哭。（夏家朗攝）

翻查歷史，足球明星選舉自2022/23年起由兩位增至三位前鋒得獎，改制後華人只得孫銘謙獲獎，而改制前夏志明曾奪「最佳中場」，獲得「最佳前鋒」的華人便要數到2009/10年度的陳肇麒。「所以獲獎很神奇，難以相信。（獲獎）證明華人球員都可以去競爭，而不是每一年六強都是外援。」

劉智樂出道十年首奪最佳前鋒。（袁志浩攝）

至於能否憑此入選港足參與國際賽，劉智樂毫不掩飾自己的港隊夢，「明白教練有自己的用人與戰術，若不適合也不能強求，但希望今次獲獎，能在他目光中再閃爍多一點，吸引他的目光。希望他是真的認為需要我，而非因為外界聲音而選我。」

劉智樂感激流浪班主莫耀強與總幹事李輝立，「他們出名鬧人，但無論如何都不會鬧我，如果沒有他們，我肯定無可能站上這個台。」他又多謝相信自己、給予機會的每一位教練與隊友，「數季之前曾想過另謀出路，好彩轉不到工，疫情後繼續踢，堅持努力終於得到回報。」

劉媽媽在台下泣不成聲。（夏家朗攝）

而台下早已泣不成聲的媽媽，更是他最想歸功的一位，一記攬抱與親吻，勝過千言萬言，「一個球員全季有好表現很難，無論今日能否拿獎，都讓她來看我穿西裝、看看大場面、影相。多謝她這麼辛苦湊大我，這麼支持我的足球路，（這條路）我真的行得很慢，但你都一直支持。」

劉智樂獲媽媽獻吻。（袁志浩攝）

七年前曾在賀歲盃入波而高呼「阿媽我得咗」被取笑，劉智樂今憑實力拿下獎項，並在台上向媽媽高呼，「今次不是我說自己『得咗』，阿媽，我今季表現『得唔得』？」劉媽媽這樣回應，「『得咗』，100分，希望他繼續保持下去，勝不驕，敗不餒。」