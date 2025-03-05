啟德體育園預約｜入青年運動場跑步前必要做兩步驟　3.7正式開放

日前有報道指，啟德體育園設施由3月5日起開放予公眾預訂，記者今日（5日）下午到啟德青年運動場門外等待半小時，發現有數名市民「摸門釘」，有人以為青年運動場的跑道已經開放。據現場告示，啟德體育園設施的預約由3月6日早上7時開始，而青年運動場的跑道最早在3月7日可供預約。

有市民表示「以為同康文署嗰啲一樣就咁行入去」，但根據園方安排，無論是在免費還是收費時段進入青年運動場跑道的市民，都需要事先申請成為「啟德體育園之友」會員，並預約入內的時段。



有市民觀看青年運動場門外的告示。（顏銘輝攝）

記者今日下午1時多以市民身分到青年運動場，表示想入內跑步，保安人員耐心地解釋場地未開放，最快3月7日才可供公眾人士入內跑步。保安人員補充，無論打算在免費時段，還是在收費時段入去青年運動場跑步，都需要先申請會員及預約時段。

啟德青年運動場門外所貼的告示。（顏銘輝攝）

啟德青年運動場門外所貼的告示。（顏銘輝攝）

青年運動場門外張貼了多張告示，表示園方將於3月7日起陸續開放設施予會員使用，並在3月6日起供會員預約。告示續稱，所有年滿15歲的人士，在登記成為「啟德體育園之友」會員後，可透過啟德體育園網頁或手機應用程式，於3月6日上午7時開始，預訂未來10日內可供租用的體育運動設施。首階段將先開放啟德青年運動場的跑步徑及乒乓球設施。

啟德青年運動場跑道將於3月7日正式開放予公眾預約。（顏銘輝攝）

記者下午5時左右在青年運動場門外等了半小時，見到有數名市民查看貼在門外的告示。在附近居住的陳先生表示每日都會在啟德跑步，「如果佢開咗就走入去跑」，「初頭以為開咗，諗住入去reception（接待處）問下」。陳先生表示不太清楚預約及收費安排，「我諗住撞下，以前喺西貢（運動場）跑過，啲人都係就咁走入跑道跑」。

有跑友跑步路過，查看青年運動場的開放情況。（顏銘輝攝）

另外有市民表示，日前見過有人在青年運動場跑步，以為已開放；有人看完門外的告示，見到要先申請會員及預約時段，表示「仲以為同康文署嗰啲一樣就咁行入去」。

有市民影低門外的告示。（顏銘輝攝）

有市民查看門外的告示。（顏銘輝攝）

根據啟德體育園公布，青年運動場跑道每日分3個時段開放，早上7時至10時以及中午12時至下午3時免費入場，而下午5時至晚上10時30分則收費，每位收港幣18元。不過，青年運動場跑道並非每日開放，如果有機構租場舉辦活動或比賽就會封閉，所以市民去跑步前要先看一看開放時段及預約。目前最早可供預約的時段是3月7日早上7時至10時。

【利用啟德體育園應用程式預約跑步步驟】