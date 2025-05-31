英超｜利物浦簽入謝利美費林邦 提早放阿諾特投皇馬同日即補強
撰文：陳智深
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利物浦周五公布接受皇家馬德里請求，提早讓阿歷山大阿諾特轉會。說時遲那時快，數小時後利物浦就宣布簽入利華古遜右翼衞謝利美費林邦（Jeremie Frimpong）。
阿歷山大阿諾特與利物浦的合約本應6月30日始到期，不過由於皇馬希望阿諾特能提早來投以出戰6月底開始的世冠盃，據報皇馬提出向利物浦支付1000萬鎊補償金，利物浦周五在官網宣布接納皇馬條件提早放人。
在消息公布數小時後，利物浦隨即披露今夏第一簽，正式宣布簽入利華古遜右翼衛謝利美費林邦，雙方簽約5年，據悉轉會費為2950萬鎊。費林邦加盟後，將同荷蘭國家隊友華基爾雲迪積克、賴恩格雲貝治及加普重聚，加上領隊史諾，有球迷戲稱紅軍已變成橙色。
費林邦與英超早有淵源，他於2010至2019年間在曼城青年軍受訓，其後轉投蘇超些路迪開啟職業生涯，至4年前加盟利華古遜，去季協助這支德甲球隊成為聯賽及德國盃「雙料冠軍」。謝利美費林邦助攻力強，近3季射入28球及30次助攻，踢法比阿歷山大阿諾特更具侵略性。
謝利美費林邦與利物浦簽約後表示：「作為球員一定希望效力頂級球隊，我少年時代已有意加盟紅軍，但由於交通問題只能作出其他選擇，幸好現時夢想成真，我喜歡利物浦球迷的熱情，能在此作賽氣氛極佳，今屆歐聯為利華古遜上陣對利物浦，已知紅軍實力非凡，對賽非常吃力。」
利物浦早前公布將於7月8日開操備戰新球季，首場熱身賽將於7月26日鬥意甲勁旅AC米蘭，香港球迷屆時有機會在啟德體育園欣賞費林邦紅軍首演。
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