英超｜利物浦簽入謝利美費林邦　提早放阿諾特投皇馬同日即補強

利物浦周五公布接受皇家馬德里請求，提早讓阿歷山大阿諾特轉會。說時遲那時快，數小時後利物浦就宣布簽入利華古遜右翼衞謝利美費林邦（Jeremie Frimpong）。



阿歷山大阿諾特與利物浦的合約本應6月30日始到期，不過由於皇馬希望阿諾特能提早來投以出戰6月底開始的世冠盃，據報皇馬提出向利物浦支付1000萬鎊補償金，利物浦周五在官網宣布接納皇馬條件提早放人。

利物浦宣布簽入謝利美費林邦，簽約5年。（Getty Images）

在消息公布數小時後，利物浦隨即披露今夏第一簽，正式宣布簽入利華古遜右翼衛謝利美費林邦，雙方簽約5年，據悉轉會費為2950萬鎊。費林邦加盟後，將同荷蘭國家隊友華基爾雲迪積克、賴恩格雲貝治及加普重聚，加上領隊史諾，有球迷戲稱紅軍已變成橙色。

謝利美費林邦在荷蘭國家隊，與現時紅軍隊友雲迪積克及加普已合作無間。（Getty Images）

費林邦與英超早有淵源，他於2010至2019年間在曼城青年軍受訓，其後轉投蘇超些路迪開啟職業生涯，至4年前加盟利華古遜，去季協助這支德甲球隊成為聯賽及德國盃「雙料冠軍」。謝利美費林邦助攻力強，近3季射入28球及30次助攻，踢法比阿歷山大阿諾特更具侵略性。

謝利美費林邦稱自小已夢想為紅軍效力。（Getty Images）

謝利美費林邦與利物浦簽約後表示：「作為球員一定希望效力頂級球隊，我少年時代已有意加盟紅軍，但由於交通問題只能作出其他選擇，幸好現時夢想成真，我喜歡利物浦球迷的熱情，能在此作賽氣氛極佳，今屆歐聯為利華古遜上陣對利物浦，已知紅軍實力非凡，對賽非常吃力。」

謝利美費林邦效力利華古遜時，夥紅軍舊將沙比阿朗素一起與利物浦對陣，感受過紅軍實力。（Getty Images）

利物浦早前公布將於7月8日開操備戰新球季，首場熱身賽將於7月26日鬥意甲勁旅AC米蘭，香港球迷屆時有機會在啟德體育園欣賞費林邦紅軍首演。