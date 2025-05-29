英超轉會阿仙奴利物浦率先掃貨　曼聯拉舒福特有着落般奴都可能賣

英超球季一完，每天轉會消息停不了，當中以曼聯和利物浦曝光率最頻密，不過率先成功增兵一隊，是連續3季獲得聯賽亞軍阿仙奴。

阿仙奴成功從皇家蘇斯達購入心儀已久的西班牙中場蘇比文迪（Martín Zubimendi）,只差通過體測一步，來季中場配置明朗，下一個目標是前鋒錫斯高（Benjamin Šeško）。

曼聯快將獲得根夏，定價4000萬英鎊的拉舒福特似乎已找到下一站，為今夏大換血展開序幕。

利物浦繼續跟利華古遜洽購華迪斯（Florian Wirtz）的同時，可能先買到左閘卻基斯（Milos Kerkez），而費林邦（Jeremie Frimpong）只待通過體測。



阿仙奴增兵收購蘇比文迪。（Getty Images）

阿仙奴今夏目標：

1. 簽入蘇比文迪（待通過體測）

2. 跟湯馬士柏迪續約（洽談中）

3. 簽入錫斯高／基奧基尼斯（洽談中）



下季中場配置基本完成 集中前線增兵

阿仙奴中場本身已相當強，進攻有隊長奧迪加特，防守有迪格蘭賴斯、湯馬士柏迪、馬連奴、佐真奴，隨着球隊放走佐真奴，阿仙奴從皇家蘇斯達收購蘇比文迪，並計劃跟同在今夏約滿的柏迪續約，完成中場來季配置。

阿仙奴付出6000萬歐元（約5100萬英鎊）違約金收購蘇比文迪，兩會已達成協議，球員個人條款也傾妥，只待通過體測及簽約。蘇比文迪為擅於控球的墮後中場，阿仙奴上季傷兵問題嚴重，他的加盟勢可減輕奧迪加特和賴斯的重擔，也可進一步釋放賴斯愈來愈強的進攻潛能。

中場人員敲定，兵工廠餘下時間可全力在前鋒方面努力。阿仙奴的頭號目標是21歲的錫斯高，這位斯洛文尼亞高大中鋒跟RB萊比錫的合約被指有5500萬英鎊違約金條款，但英國《電訊報》指萊比錫索價9250萬英鎊，兩會正在洽談中，未知結果如何；惟另有消息指，阿仙奴高層正前往葡萄牙洽購士砵亭射手基奧基尼斯（Viktor Gyokeres），轉會費5800萬英鎊。無論如何，阿仙奴今夏肯定會集中火力收購一個高質素前鋒。

利物浦力求收購卻基斯。（Getty Images）

利物浦今夏目標：

1. 簽入費林邦（待通過體測）

2. 簽入卻基斯（洽談中）

3. 簽入華迪斯（洽談中）

4. 2000萬英鎊以上出售基利靴（賓福特有興趣）



收購左右兩閘 中場引入華迪斯

利物浦近年在轉會市場的隱藏功夫做得相當好，傳聞收購多數只是傳聞，買入的球員往往出奇不意，但今年夏天可能是罕有例外。隨着阿歷山大阿諾特離隊，羅拔臣表現大幅滑落，利物浦今個轉會窗的目標十分清晰：兩閘增兵換血，而且一早已將目標定在費林邦和卻基斯身上。

利物浦已啟動費林邦在利華古遜合約中的3500萬歐元（約2950萬英鎊）違約金條款，這位出擊右閘已抵達利物浦，只待通過體測便可成為紅軍新一員。獲封「轉會大神」的意大利足球記者羅曼奴消息指，「卻基斯（Milos Kerkez）已同意利物浦的計劃，個人條款無問題，兩間球會正在洽談」。般尼茅夫在伊拉奧拿領軍下踢出悅目的足球，卻基斯正是表現最突出其中一員，他年僅21歲，轉會費料約4500萬英鎊。

比起收購兩閘，較為意外的是利物浦願出高價收購10號仔華迪斯，利華古遜為他標價1.5億歐元，兩會正在持續洽談，由於涉及重大銀碼，料要花多一點時間。此外，26歲後備門將基利靴公開表明今夏會離隊，利物浦標價2000萬英鎊以上，英超另一球會賓福特已表達興趣。

拉舒福特可望加盟巴塞。（Getty Images）

曼聯今夏目標：

1. 清洗陣中高薪／不合用球員套現：拉舒福特、卡斯米路、加拿祖、辛祖等

2. 留住般奴費南迪斯（或高價把他賣到沙特）

3. 簽入根夏（洽談中）

4. 簽入利安戴納（洽談中）

5. 簽入麥比奧莫（Bryan Mbeumo）（洽談中）



瘋狂賣人套現 大換血重建

足球界「流量密碼」曼聯，圍繞他們的轉會消息永遠最多又真假難辨。連《曼徹斯特晚報》也報道，曼聯今夏陣中沒有「非賣品」，只要價錢合適任何球員也可能被賣，當中包括隊長般奴費南迪斯和青訓產品高比馬愚奴，尤其來季沒有歐聯，也無歐洲賽踢，主帥阿莫林已確認來季一隊陣容會縮減。球季一完，曼聯率先公布約滿的基斯甸艾歷臣、伊雲斯和連迪路夫將會離隊。

曼聯急欲放走不合用的球員，第一個便是拉舒福特。他外借阿士東維拉表現不錯，但維拉失去歐聯資格，沒有足夠資金收購他。跟維拉的「買斷價」一樣，曼聯為「福仔」定價4000萬英鎊，已對他有興趣一段時間的巴塞隆拿，終於等到售價回落。兩會目前已在洽談，初步反應正面，羅曼奴指，「拉舒福特早在1月已渴望加盟巴塞，他仍很想計劃落實。」

根夏可望成為曼聯今球第一簽。（Getty Images）

這宗交易也會牽起連環效應，事關巴塞先是看中利物浦翼鋒路爾斯迪亞斯，但經內部研究認為財政上不可行，巴塞才轉而投向轉會費平一截的拉舒福特。換言之，如巴塞成功收購「福仔」，利物浦料可暫時留住Lucho。

曼聯陣中另一位高薪族卡斯米路，盛傳往沙特搵食已久，看看能否落實；加拿祖已被曼聯通知可隨時離隊，二人均有份來亞洲，在馬來西亞和香港踢友賽。查頓辛祖今季外借車路士，表現不錯又未算太突出，車路士尚未決定啟動2500萬英鎊買斷條款，暫時未聽聞其他球會對他有興趣。

般奴會否留隊？（路透社）

般奴去留非常吊詭

賣人之餘，阿莫林開始建立自己的班底，狼隊的根夏（Matheus Cunha）料日內加盟，轉會費6250萬英鎊；至於葉士域治前鋒利安戴納，可能要跟車路士競爭，勝負未知。最新傳出曼聯有意購入賓福特進攻中場麥比奧莫（Bryan Mbeumo），不過可能跟隊長般奴費南迪斯去留息息相關。

阿莫林開腔表明，球會「應該留住般奴」，大讚這位葡萄牙同鄉的級數和領導才能，可是亦有消息指沙特球會希拉爾願出高價收購般奴，到底曼聯會否為了錢賣隊長？如此一來，相信麥比奧莫是曼聯為一旦失去般奴的替代人選，畢竟這位25歲喀麥隆國腳身價亦不菲，料約需5000萬英鎊。