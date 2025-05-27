利物浦出價過億求購華迪斯　球會主席開腔露玄機　坦赫格卻留懸念

利物浦剛舉行英超封王勝利巡遊，球會已着手為來季組軍作準備。球季一完，轉會消息滿天飛，利華古遜進攻核心華迪斯（Florian Wirtz）很大機會成為今夏轉會窗最高身價的「標王」，曼城和拜仁慕尼黑均有興趣，原本以為無甚機會的利物浦，如今卻是得到這位22歲金童的大熱門。

利物浦主席華拿（Tom Werner）就轉會事宜開腔，留下重要線索，不過剛接替沙比阿朗素的利華古遜新教練坦赫格（Erik ten Hag），卻聲稱對方說不定會留隊。



華迪斯被指「只想去利物浦」。（Getty Images）

曾盛傳曼城拜仁二揀一 幾經轉折利物浦突變大熱

奇雲迪布尼今夏離開曼城，華迪斯獲公認為他的完美接班人，之後殺出拜仁這個「程咬金」，轉會劇情峰迴路轉。華迪斯一度盛傳看來有高達99%機會加盟拜仁，繼而有消息指他和家人已乘私人飛機到曼城參觀，傳聞一日數變。正當外界以為，華迪斯的下一站必定是曼城和拜仁其中一隊，之後又出現意想不到的轉折。

首先，曼城率先主動退出競爭。利華古遜為華迪斯標價1.5億歐元（約1.25億英鎊），連曼城也為高價打退堂鼓。英國廣播公司（BBC）上周率先報道，曼城無意為他付出過億英鎊，而且內部計算過後，轉會費、人工及所有其他費用加起來，收購華迪斯要花上近3億歐元（約2.52億英鎊）。

教練沙比阿朗素率先離開，費林邦（圖）、華迪斯等主將料亦在今夏告別利華古遜。（路透社）

傳操作手法激嬲華迪斯一家 拜仁會長公開認輸

沒有曼城競爭，華迪斯必然是拜仁囊中物吧？隨即又流傳拜仁高層向華迪斯一家施壓，對外公布交易已接近完成阻嚇潛在競爭者，實質未有任何動作，甚至要求他留在利華古遜多一年，讓合約2027年屆滿的他可在2026年夏天以較低轉會費加盟。消息指，華迪斯的爸爸對拜仁的操作手法極為不滿，拒絕跟拜仁有易。

難以判定上述傳聞有多真確，事實說是拜仁會長凱拿（Herbert Hainer）日前親口「認輸」，「艾伯爾（Max Eberl，拜仁體育總監）通知我，華迪斯可能傾向加盟利物浦。有關利華古遜的事情發展，便輪不到我來說了。」

利物浦正跟利華古遜洽談收購費林邦。（Getty Images）

利物浦已首度出價 球會主席開腔

1.5億歐元，難以想像是利物浦願意付出的天價銀碼，但外界預期華迪斯最終轉會費應該會較這個數目低一點。

獲封「轉會大神」的意大利足球記者羅曼奴宣稱，「華迪斯已告訴利華古遜，他只想加盟利物浦」。而利物浦亦已就他的收購首次出價，向利華古遜提出一個連同獎金條款總值超過1億歐元的提案，兩間球會目前正在商討，羅曼奴指交易可望很快達成。

利物浦目前已就右閘費林邦（Jeremie Frimpong）跟利華古遜談判，如今再加入華迪斯，費林邦身價3500至4000萬歐元，華迪斯1.5億歐元，單是二人可能已經需要花近2億歐元。利物浦主席華拿（Tom Werner）在球隊封王派對上大讚主帥史諾，更表明：「我們會再次回來，勝利永不嫌多。來季帶來一支更優秀球隊，是我們虧欠球迷的。現在已經很忙碌（夏季轉會窗）。」

華迪斯投利物浦看來十拿九穩，坦赫格卻說出一句話留懸念。（Getty Images）

坦赫格：「他會否留隊，你永遠不知道」

消息看來好得不像真的，但球會肯大開水喉，看來利物浦真是有望得到華迪斯。有趣的是剛接任成為利華古遜教頭的坦赫格的點評。

他先是大讚華迪斯是個「超級球員」，揚言：「我有觀察他，他的進步讓我很高興」，這位前曼聯主帥卻不忘留下一句：「他會否留隊，你永遠不知道」（Whether he'll stay, you never know），為這宗看來快將成事的重大交易留下一絲懸念。