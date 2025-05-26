利物浦英超封王派對3大感人畫面　阿歷山大阿諾特家人懷中痛哭

已封王的利物浦，煞科日對水晶宮淪為「例行公事」，大概無人會介意。5年前在高普麾下首奪英超，當時正值環球新冠疫情，紅軍將帥只能在空蕩蕩的球場內慶祝。

荷蘭主帥史諾接任首季再次領利物浦聯賽登頂，極具象徵意義的第20次頂級聯賽冠軍，終可跟球迷齊開派對，把5年前的份兒一次過補祝。高普也有到晏菲路，他未落草地，只是低調慶祝，不過史諾一樣眼利找到他送上飛吻。封王派對上有不少感人畫面，不過焦點還是即將離隊的阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）。



隊長雲迪積克高舉英超獎盃，利物浦封王派對正式開始。（Getty Images）

1. 兩代隊長的傳承 阿倫漢臣與雲迪積克

利物浦講究傳統與傳承，今夜封王派對，多位歷代將帥均亮相晏菲路，高普之外，杜格利殊、賓尼迪斯、伊雲斯（Roy Evans）同樣在觀眾席；兩代隊長謝拉特、軒達臣之外，還有名將史當頓（Steve Staunton）、卡拉謹（Ian Callaghan）、費哥夫（David Fairclough）、麥阿里士打（Gary MacAllister）。事實上，魯殊、湯臣（Phil Thompson）、科拿等也在場，只是分別擔任頒獎嘉賓或封王派對主持人。

最感動一刻來自久未露面的前隊長阿倫漢臣（Alan Hansen），英超成立前，利物浦89/90球季最後一次贏得甲組聯賽冠軍的隊長正是漢臣，他退役後長年擔任英國廣播公司（BBC）足球節目王牌主持，直到2014年離任便不常公開亮相。今次他罕有重返晏菲路「踩草」與雲迪積克合照，大有兩代冠軍隊長傳承的味道（雖然中間其實隔了個軒達臣）。雲迪積克見慣風浪，但在69歲的漢臣面前猶如害羞小粉絲，畫面相當趣怪。

2. 兩代教練之間濃濃友誼 高普史諾可愛互動

利物浦今季的成功，前任主帥高普的功勞仍相當大，但他不想搶史諾鋒頭，一直盡量保持低調，至今輪煞科戰終重返晏菲路。

高普力求低調到底，沒有落球場跟大夥兒一起慶祝，不過眼利的史諾，不知有心定無意行經高普席前，對着德國人的方向打招呼兼送上飛吻，弄得高普開心地哈哈大笑，向史諾揮手回禮。

3. 阿歷山大阿諾特家人懷中痛哭

不過全場焦點，還是6歲已經加盟紅軍的阿歷山大阿諾特（TAA）。從小獲球迷捧在掌心的「太子」，因宣布季尾自由身離隊，在早前的比賽生涯首度被主場球迷報以噓聲。臨別一戰，TAA仍獲史諾選入大軍名單，下半場一開始已獲派上陣，全場球迷送上熱烈掌聲，當比賽完結，球員排隊等拿冠軍獎牌，球迷亦只給他歡呼，沒有喝倒采。

他賽後受訪時感言，「經過數星期前發生的事，踏出晏菲路時不知道會發生什麼事，但我渴望為球會多上陣一次。」最終球迷如舊張開雙臂歡迎，讓他大為感動：「球迷如此反應對我來說意義較任何事情更重大，我為球會踢過數百場比賽，但從未如今天那樣感受到愛護和關懷。」

TAA臨別感言：願球迷日後能夠明白我為球隊付出的一切

球證一鳴笛完場，TAA已忍不住流淚，獲頒冠軍獎牌時球迷報以更多歡呼聲，他似乎有點如釋重負。開開心心跟球迷和隊友一起慶祝，可是當他的家人落草地相伴，阿歷山大阿諾特逐一緊緊擁抱他們，失控放聲大哭。傷心得有網民問道：「既然如此，又為什麼要走？」

當然一切已成定局，阿歷山大阿諾特與利物浦已走到盡頭，臨別贈言，TAA表示：「我打從心底裏希望，利物浦的球迷和支持者將來能夠明白我為球隊付出的努力和一切。我從未有一天，一分鐘，甚至是一秒沒有為球隊設想。由6歲到現在，20年是一段很長的時間，但我熱愛當中每分鐘，無論那是高峰還是低潮。」TAA訴說，「從青年軍出頭，到升上一隊，成為當中一員，都是我的光榮。」

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TAA為利物浦上陣超過350場，對水晶宮成為最後一場，他坦言，尚未完全理解離開利物浦是什麼一回事，「利物浦是我所知道的一切，有時我會禁不住在想下季回來怎樣怎樣，然後才記起事情改變了，那並不會發生。」