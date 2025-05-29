香港隊對曼聯︱主教練韋斯活：享受表演賽　不會做愚蠢的事去成名

香港足球代表隊周五（30日）晚友賽英超球會曼聯，主教練韋斯活明言球隊不會因為想成名而做出愚蠢的事。



港足以友賽曼聯及尼泊爾，作為6月亞洲盃外圍賽對印度的備戰，主教練韋斯活對天氣並不擔心，「用曼市的天氣去迎接曼聯，這很平常，香港也很常下雨，這對我們沒有太大影響。」

港足明晚友賽曼聯，備戰亞洲盃外圍賽。（廖雁雄攝）

他表示印度一戰仍是今個國際賽期的最終目標，因此明晚會輪換球員，盡可能讓每人都可以上陣，「球員會享受這場表演賽，曼聯是世界最佳之一，我們會展示出專業的精神，但不會為了想一戰成名就去愚蠢的事，例如胡亂攔截、追撞、踢傷對手。我們會踢得有競爭性，但不會超級有競爭性（competitive but not super competitive）。」

他表示陳晉一及安永佳因傷而無法入圍今次名單，但前者並無大礙，並表示理文翼鋒艾華頓明日可以候命，「除非他在我來記者會期間被綁架。」但就稱會待明日比賽後，會再視乎情況，決定6月份兩場比賽的決選名單。

港足主教練韋斯活。（廖雁雄攝）

作為曼聯青訓產品的韋斯活，也被英國記者問到對紅魔在季尾踢表演賽的看法，他認為球員在季尾必定希望有更多休息時間，但同時亦應該清楚隨隊是責任，「是贊助商、球迷出糧給球員的。」