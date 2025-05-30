曼聯對香港︱茹子楠單對單加拿祖：忍唔住笑　謝家榮屢救般奴險球

香港足球代表隊周五（30日）晚友賽曼聯，雖然最終落敗，但守衛茹子楠與門將謝家榮發揮出色。



港足友賽以1：3不敵曼聯，但球隊半場保找不失，靠祖連奴的入球一度領先對手。當中右閘茹子楠除了曾護空門，整個上半場更面對阿根廷國腳級翼鋒加拿祖，要防守十分困難，「平日透過電視機看他已經很快，但現場再乘以16倍，感覺唞不到氣，他是我遇過頭兩位最強的球員。」

茹子楠對位加拿祖。（廖雁雄攝）

然而他認為能夠在這頂級球員身上學習，是一個難能可貴的經驗，即使45分鐘不斷被人盤扭，仍是一件開心的事，「最難忘有一球他在半場開始帶波，我已經忍不住笑，因為竟可以單對單防守他。」

茹子楠今場發揮出色。（袁志浩攝）

可是作為熱刺球迷的他幾乎是最早離開的港足球員，他受訪時其餘隊友仍在等待與曼聯球員交換球衣，茹子楠稱自己「專一」，會視今場為高強度訓練，好好備戰6月份亞洲盃外圍賽對印度一仗。

茹子楠沒有與曼聯球員交換波衫。（袁志浩攝）

至於今仗同樣表現出色的有港足守門員謝家榮，他上半場撲出紅魔射門至少五次，包括凱倫埋門、般奴費南迪斯的罰球與單刀，但他對自己下半場一記撲救最深刻。

「曼治（美臣蒙特）有一球射死角也撲到，平時電視上看般奴射罰球，原來他的射門真的會曲墜，雖然我已向右移，幸好回身夠快，再由隊友解圍，最後失波有點遺憾。」

謝家榮救出海倫的埋門。（廖雁雄攝）

他透露自己行動不及隊友，結果最後只能換取紅魔門將湯希頓的球衣，「因為看他踢波多年，也睇過YouTube上他的練習片，他更入選英格蘭代表隊多次。」

原來謝家榮在5至6年前也是曼聯迷，因喜歡雲達沙、迪基亞等好門將，但現在已「脫粉」，「今場比賽後，對曼聯的好感沒太多變化，但真的感受到英超節奏很快，他們長期在這種環境下比賽練習，難怪可進步神速。」