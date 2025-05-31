港足半場零封曼聯　主帥讚有競爭力　祖連奴射破紅魔：夢想成真

香港足球代表隊憑祖連奴入球率先攻門曼聯大門，雖然最終落敗，但主教妳韋斯活已經收貨。



港足友賽曼聯，連同6月5日友賽尼泊爾，同樣被視作為亞洲盃外圍賽做準備，縱使最終1：3落敗，主教練韋斯活仍認為球隊有所得著。

「我們有競爭力，防守執行得好，有反擊，對世界級球員仍能踢出好的組織。今場是東亞錦決賽周的備戰，面對中日韓，防守很重要。」

港足主教練韋斯活。（廖雁雄攝）

他指出曼聯擁有如加拿祖一樣的世界級球員，港隊戰至80分鐘後才連失兩球敗陣，已經收貨，「如果有任何差池，我們也許會輸6、7球，今場一切都跟計劃走，我們表現很好，是一次很好的學習機會。」

港隊上半場保持零失球。（廖雁雄攝）

對於艾華頓能否參與6月份國際賽，韋斯活指仍未有決定，「他今季踢很多比賽，同時對港隊很關鍵。我想他有足夠休息，7月份有東亞錦，亞洲盃外圍賽戰至明年3月，賽季很長，我們不可能一下子去博。即使沒有艾華頓，陳晉一也是其中一個好選擇。」

祖連奴射破曼聯大門。（袁志浩攝）

另外，翼鋒祖連奴今場為港隊在曼聯身上取得入球，他認為是作為足球員最好的經歷之一，「面對頂級球隊、頂級球員也入波，是再一次夢想成真，希望陸續有來吧。」

來自巴西的他表示，賽後獲般奴費南迪斯與卡斯米路稱讚，「我們能說同樣的語言（葡萄牙文），他們恭喜我，也說入波很不錯，給了我一些建議，叫我繼續努力，我對此感到很開心與榮幸。」