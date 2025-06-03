世盃外︱國足作客印尼若輸波即出局　武磊缺陣　足協主席隨隊督師

中國足球隊即將迎來世界盃外圍賽第三圈關鍵一戰，周四（5日）作客印尼若落敗即提早一輪出局。



國足將於世界盃外圍賽第三圈作客印尼，球隊經集訓後，周一（2日）從上海出發前往雅加達。

中國足協在球隊出發前公布作客25人名單，包括守門員兼隊長王大雷、入籍兵蔣光太與沙真奴（Serginho）、張玉寧、韋世豪與新星王鈺棟，當中前鋒武磊因無法長時間參與高強度訓練，早前已退出國足集訓。

國足正爭取2026年美加墨世界盃決賽周資格。（Getty Images）

世界盃外圍賽第三圈分3個小組、每組6隊比賽，每組首兩位會直接晉級世界盃決賽周，第三、四位會晉身外圍賽第四圈。目前國足所在的C組，日本已提前出線決賽周，而位列榜尾的國足與巴林同得6分，落後小組第四的印尼3分、小組第三的沙地阿拉伯4分。

若然國足今場落敗，在外圍賽只餘最後一輪下，將肯定比前四名落後超過3分，即會提早出局。而印尼與國足首循環對壘，國足在主場以2：1擊敗對方。

國足主教練伊雲高域。（Getty Images）

據內地傳媒報道，中國足協主席宋凱與副主席許基仁都有隨國足一起前往印尼督師，當中許基仁全程在上海陪伴球隊集訓。

國足主教練伊雲高域（Branko Ivanković，內地譯名：伊萬科維奇）賽前鼓勵球員要以積極態度迎戰，拿出勝利者姿態投入比賽，他在機場表示，「中國隊在上海備戰很順利，大家狀態很好。我一直保持樂觀，不管對印尼還是其他任何球隊，我們都會積極贏得勝利。」

國足前鋒張玉寧。（Getty Images）

至於國足前鋒張玉寧就稱，全隊已做好準備，要將訓練的成果轉化為勝利：「這場比賽對我們來說是背水一戰，只有勝利這一種選擇，沒有退路。」

「有預見比賽壓力，但我們準備了兩個月，主教練所部署的東西，我們基本在訓練場上都能展現出來了。比賽時要應變，從第一分鐘到最後也只能進攻了。」

另外，在中超聯賽中表現出色的小將王鈺棟，今次備受關注，「聯賽入這麼多球令我更有信心，我會全力以赴，用自己的速度和技術去衝擊對手，希望對球隊有所幫助。」