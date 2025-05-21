傳美斯阿根廷10月訪華對國足 外媒：商業決定 去年曾取消中國行
撰文：普利森
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阿根廷媒體近日透露，阿根廷國家隊計劃於今年10月訪華，與中國國家隊踢友誼賽。
據阿根廷傳媒《TYC》報道，阿根廷在中國會參與兩場友誼賽，其中一仗會鬥國足，而另一場對手有可能是日本、俄羅斯或韓國，報道指，阿根廷此行純粹是考慮到內地市場的商業協議，並指美斯會在當中扮演重要角色。
這段消息來自的該報記者Gaston Edul，他專門跟進阿根廷國家隊及球員消息，過去曾多次爆出阿根廷訪華的消息，也親身訪問過美斯、安素費南迪斯、麥亞里士打等，社交平台X（前稱：Twitter）有超過100萬「粉絲」，連轉會達人Fabrizio Romano都是其「追隨者」。
然而根據世界盃外圍賽賽程，假如國足在6月兩場第三圈賽事（又稱：18強賽）擊敗印尼與巴林，仍有望打入附加賽，屆時比賽會於10月8、11、14日舉行，令阿根廷訪華行程仍有變數。
假如阿根廷落實訪華，將是2023年6月後再度到訪，當時這支應屆世界盃冠軍於北京以2：0擊敗澳洲，球王美斯更踢足全場。
阿根廷原定去年3月再度訪華，分別於杭州及北京友賽兩場，但去年1月美斯隨美職聯球隊國際邁亞密訪港，發生失場風波，導致該兩場友賽臨陣取消，當時杭州市體育局更稱原因「眾所周知」。
值得一提，阿根廷與國足對上一次交手，要追溯到1984年，當時國足憑趙達裕的入球贏1：0；兩軍目前世界排名相差93位（阿根廷排第1；國足排第94）。
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