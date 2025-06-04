羽毛球印尼公開賽｜鄧謝配意外首圈止步 直落兩局負主場組合
撰文：趙子晉
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香港羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪在上周的新加坡公開賽摘銀後，今星期轉戰印尼公開賽，被列為頭號種子的「鄧謝配」，首圈遇上主場組合Indah Jamil／Adnan Maulana，卻意外直落兩局落敗。
鄧俊文／謝影雪今年「復合」後屢創佳績，由亞錦賽﹑泰國公開賽﹑新加坡公開賽至少打入四強。鄧謝配今星期赴印尼出戰公開賽，首圈鬥主場組合Indah Jamil／Adnan Maulana。
鄧謝配首局大部分時間領先，印尼組合局中追成11：11，鄧謝配即連取5分擴大差距，對手並沒有輕易言棄，局末力追至20：20，其後這對港隊組合以22：24先失一局。鄧謝配的氣氛在第二局同樣受壓，結果以再輸一局12：21，直落兩局不敵印尼組合，首圈止步。
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