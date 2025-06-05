韓國乒乓美少女申裕斌遊香港　中環文青Cafe打卡　奧運季軍夜繽紛

20歲韓國乒乓球少女申裕斌近日到香港旅遊，到訪迪士尼樂園，閒遊中環文青勝地歎咖啡，看馬戲表現，還到廟街行夜市。申裕斌在Instagram分享遊港的照片，大量網民湧入，以英文留言歡迎她到香港，當然還有不少人讚她可愛。申裕斌在去年巴黎奧運贏得混雙及團體兩面銅牌，期間她在場邊休息時頭頂冰袋的一幕獲得關注，網民覺得她十分可愛，很似水豚君。



申裕斌近日到香港旅遊，在中環美輪街的樓梯前打卡。（Instagram）

從的社交網站見到，她到迪士尼樂園遊玩，帶住米妮的頭飾在城堡前打卡；而紀念品店中，她攬住一隻勞蘇公仔。

申裕斌閒遊中環蘇豪區，到文青咖啡店打卡，又在美輪街的樓梯前拍照。她有搭地鐵，行尖沙咀，晚上還到油麻地行廟街的夜市。

申裕斌在社交網站分享了遊港的照片，大量網民湧入留言「Welcome to Hong Kong」，歡迎她到香港旅遊，亦有不少人大讚她可愛。

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申裕斌夜遊廟街。（Instagram）

申裕斌是韓國乒乓球主力，近年在大賽屢贏獎牌，拍住前輩田志希贏過亞錦賽及亞運女雙金牌。在上屆巴黎奧運，她拍住師兄林鐘勳在季軍戰擊敗港隊的王鎮廷/杜凱琹摘得銅牌；在女團，申裕斌亦助韓國贏得銅牌；在女單，她亦差點有獎牌，在季軍戰不敵日本的早田希娜。

申裕斌在迪士尼樂園打卡。（Instagram）

球技及成績以外，申裕斌的可愛樣子，亦令她成為網上紅人。最多網民喜歡她在奧運場邊頭頂冰袋的模樣，令人想起頂住柚子的水豚君。她的Instagram粉絲已經超過34萬。

巴黎奧運期間，申裕斌在場邊頭頂冰袋。（路透社）

申裕斌出身自乒乓球世家，父親曾是乒乓球手，加入過三星人壽乒乓球隊。申裕斌在3歲時開始接觸乒乓球，5次認真學打波，接受訓練。申裕斌表示父親對她影響很深：「我們就似最好的朋友。我會跟父親分享關於這項運動的一切，但他總是叫我不要訓練太多，不要太大壓力，他只想我開心地生活，但這令我繼續努力。」

在2020年中學畢業後，申裕斌暫時放下學業，全職打波，加入大韓航空乒乓球隊。她說：「講到底，我必須與職業球手競爭，她們全日都在訓練，而我要到下午4時才開始訓練。我愈來愈意識到訓練不夠。當我告訴父親，我想專注這項運動時，他一開始是不同意的。不過，我一直游說他，只是想推遲學業，而不是放棄學業，所以他最終支持我的決定。」