周杰倫岳祖父世界壯年運動會奪金 一人兼五項仍不覺累︱體育熱話
撰文：袁志浩
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第十屆世界壯年運動會在台灣舉行，當中一位90歲爺爺羅倫斯（Laurence Quinlivan）備受關注，皆因他正是巨星周杰倫岳祖父，即其老婆昆凌的爺爺。
台灣傳媒報道，羅倫斯今屆共參與5個項目，包括標槍、100米、200米、擲鐵餅與推鉛球，他率先在只得一人參與的90歲組標槍賽事中，」擲出12.12米奪金，同日的100米決賽，他跑出21.20秒，僅次蒙古選手摘銀。
據指，羅倫斯年輕時就有田徑底子，曾奪得澳洲高中鉛球冠軍，現在依然維持運動習慣，因此即使兼戰5個項目，仍堅稱「不會累」，「能參賽就覺得很興奮，也跟好多人進行交流，可以完成比賽很開心。」
他被兒子爆料指，保持健康的秘訣之一，就是不吃綠色蔬菜，「我平時透過快走與重量訓練維持體能，最重要是保持心理健康，要開心、有活力就會健康。」
媒體關心孫女昆凌與天王周杰倫會否親臨現場打氣，勞倫斯沒有回應，但指兩人都很關心自己的比賽情況，更稱昆凌有傳訊息給她爸爸，「爺爺的表現激勵了我們！」。
她之後也在社交媒體上分享爺爺在百米賽場上的英姿，「謝謝你們幫阿公加油！」至於周杰倫也兩度在Instagram限時動態分享勞倫斯的圖片，恭喜之餘也稱：「太厲害了。」
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