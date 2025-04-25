韓國忠州殘疾運動會午膳惹爭議 索價65元運動員飯盒只得呢啲餸
撰文：威廉神
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韓國傳媒《每日經濟新聞》報道，近日在忠州市舉行的一個殘疾運動會中，運動員及工作人員的膳食質素引起爭議，午飯飯盒中的餸菜只有泡菜、紫菜及青椒等。據報，每個飯盒價值1.2萬韓圜（約65港元）。提供飯盒的企業道歉，承認準備不足，並只收取約為食材成本的半價。
早前，韓國忠清北道忠州市舉辦第19屆忠北殘疾人體育大會開幕禮，有約1400名運動員及工作人員參與。主辦單位委託一間當地企業，為運動員及工作人員提供每個價值1.2萬韓圜（約65港元）的午餐飯盒。
打開飯盒後，不少人投訴，因為餸菜簡單，物非所值，只有泡菜、紫菜及青椒等配菜，不見有肉類。
報道稱，提供飯盒的企業致歉，承認訂單太趕，準備不足，願收取半價，約為材料成本。另外，主辦方表示現場亦追加了飲料及零食。
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