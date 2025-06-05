中國對印尼免費直播連結　國足許勝不許敗　訪7萬人球場硬仗可期

若然中國足球隊希望打入明年的世界盃決賽周，今晚（5日）作客對印尼一仗許勝不許敗，否則即提早一輪出局，港台電視32台將會現場直播今場生死戰。



世界盃亞洲區外圍賽



印尼 對 中國

6月5日晚上9時45分

港台電視32台現場直播



港台網上直播連結

國足作客鬥印尼上演生死戰。（新華社）

世盃外︱國足作客印尼若輸波即出局 武磊缺陣 足協主席隨隊督師

世界盃亞洲區外圍賽第三圈進入尾聲，中國隊現時8戰得6分，暫排C組榜尾，篤定無望直接晉級，如今只可爭奪第三、四位的外圍賽第四圈席位。若然國足今場落敗，在外圍賽只餘最後一輪下，將肯定比前四名落後超過3分，即會提早出局。

國足上循環在主場以2：1擊敗印尼，根據中國足協網站資料，中國隊過去14次在正式賽事與印尼交手，錄得10勝3和1負，上一次落敗已經是1957年。國足曾在1987年的泰王盃不敵印尼，但當時兩軍非派出正式國家隊。

國足主帥伊雲高域。（新華社）

國足主教練伊雲高域（Branko Ivanković，內地譯名：伊萬科維奇）出席賽前記者會，不乏中﹑印記者到場，畢竟今仗對兩軍都是十分關鍵，更有機會多達7萬人入場見證今場生死戰，直言未來兩場對兩軍都很重要，作客印尼注定是硬仗，伊雲高域已做好心理準備。

「印尼是有實力的球隊，我們對印尼主場有所理解，如此多球迷到場對我們必定有壓力，我們希望麾下將壓力化作動力。印尼有不少歸化兵，我們了解今場難度頗大，所以要全力以赴，集中賽事。」

國足作客印尼，伊雲高域硬仗可期。（新華社）

與伊雲高域一同出席記者會的張玉寧，再度強調今場的重要性，「作客必定是艱難及壓力大，但我們已有充分備戰，今次來到印尼，除了勝利，其他任何結果都是沒有意義，我們為了取勝，必定傾盡所有。」