深圳行山單車遊｜龍崗雪竹徑公園開放騎行！親子遊打卡不二之選

📢好消息：最近發現，深圳龍崗坂田的雪竹徑公園，終於開放騎行了！！



雪竹徑公園，前身是早期修建的雪象體育公園，繞託坑水庫而建，擁有長達3000米的平坦環湖步道和坡度較陡的登山步道，是一座以「運動+自然」為主題的寶藏公園。公園剛開放的時候，一直禁止騎行，讓人感到怪可惜的，現在騎行道終於通啦！騎友們狂喜，速速齊聚。

Part 1：雪竹徑公園騎行道開放，終於可以騎行了！

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雪竹徑公園騎行段 全長7.5KM

「 騎行難度：🌟🌟🌟 」



目前，開放的龍崗休閒騎行道雪竹徑公園段全長7.5km，騎行路線為公園西北門主入口—吉華路出口段的主園路。騎行路線標誌劃分明顯，整體以起伏路段為主，坡度相對較大且多，但是騎行難度並不算高，非常適合日常鍛鍊。

官方騎行路線圖GET！

騎行路線圖（ShenzhenWeekly提供）

公園內也提供了專門的騎行路線圖，騎行道依山傍水，沿途可欣賞水庫碧波、紫花風鈴木花海及山間自然景觀等等，不僅能享受到騎行帶來的快感，也能近距離擁抱大自然的綠意盎然。若是覺得路程較短不過癮，還可以一路騎到平湖生態園、甘坑小鎮等打卡點～

- 騎行道開放時間：周一至周五7:00-22:00，周末及節假日騎行區域暫停開放

- 車輛要求：禁止共享單車、電動車、摩托車入園



注意事項：

1. 騎行路線：僅限西北門到吉華路出口段主園路，其他區域禁止騎行。

2. 速度限制：平路15km/h，轉彎下坡10km/h，陡坡需推車；

3. 騎行安全：必須戴頭盔



Part 2：雪竹徑公園，還能玩什麼？

雪竹徑公園，地處坂田，但有地鐵10號線直達，交通便利，目前算是龍崗坂田最大的公園。

其環繞託坑水庫而建，秀麗的風光自然是藏不住，西面有環湖綠道，北面有山間綠道。山中有谷，谷中有濕地與兒童樂園。開放到至今，已是坂田人日常遊玩的「後花園」了，平日飯後散步、日常放鬆、帶娃遛娃，這裏都是不二選擇。

漫步「山間步道」

雪竹徑公園的面積不小，山間綠道的路線選擇多，怎麼玩都不膩。如果只想看看風景，不想長途跋涉，可朝着宿雲塔出發，沿山間步道一路前行，最後爬上四層樓高的宿雲塔，收穫視野極佳的風景；難度最高的玩法，以西北門入口或者西南門入口為起點，以東面的出口作為終點，沿着山上最寬廣的道路向東徒步，穿越整個雪竹徑公園。

被綠意包圍的山間步道清新的空氣，明媚的綠色每一步都很是放鬆。

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打卡「宿雲塔」

在湖心的小山上，有一座視野極好的宿雲塔，可以360°俯瞰四周風光。塔頂上坐落着一隻巨型粉色兔子。在宿雲塔的附近，隔老遠就能看到它的存在，也算是這裏的一處標誌性打卡點。

巨型粉兔「孤傲」地坐在塔頂遙望着雪竹徑公園的自然美景倒顯得格外有趣。



散步「環水庫線」

環水庫線對比山間步道來說，地勢平坦，走起來相對輕鬆。不過路途也比山間步道長，適合想體驗中短程徒步的人群。在數公里的湖濱綠道上漫步，一路沉浸在郊野的綠意中。不想走太遠，可以就坐在湖岸邊的休息處，眺望遠處的水庫風光，也是極其休閒。

小朋友放電首選「兒童樂園」

公園西門的兒童樂園設置了豐富的遊樂設施，有沙池、鞦韆以及蹦牀等，非常適合想在這裏遛娃的家長。孩子們在下午時分放學歸來，靜謐的雪竹徑瞬間成為了充滿歡聲笑語的兒童天堂。

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雪竹徑公園並非拔地而起，它前身是早期修建的雪象體育公園。自2018年11月起，這裏便開始改建，同時也將名字改為了雪竹徑公園。這裏山水景觀與遊樂設施有機融合，雪竹徑或許成為了整個坂田乃至龍崗區的綠色生態之肺。現在，騎行道開放，又有更多的理由來這裏玩了！

雪竹徑公園

地址：龍崗區坂瀾大道航嘉工業園東側約90米（坂瀾大道）

騎行開放時間：周一至周五 7:00-22:00，周末及節假日騎行區域暫停開放



交通：

騎行起點：雪竹徑公園西北門（坂田大道邊上）

地鐵10號線雪象地鐵站C口步行700m



騎行注意事項：

1、目前僅工作日期間開放，周末及節假日騎行區域暫停開放；

2、公園允許自行車騎行道路為：公園西北門入口-吉華路出口的主園路，其餘道路為禁止騎行道路，請在指定路線上騎行，不得進入未開放區域或步行道；

3、禁止共享單車、電動車、摩托車進入；

4、騎行時需佩戴好頭盔，遵守園內速度限制不超速行駛，文明騎行；

5、未成年人須在成年人保護下安全騎行；

6、入園騎行需掃碼登記方可進入



【本文獲「ShenzhenWeekly」授權轉載，微信公眾號：hkmaimaijun】