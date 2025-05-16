深圳行山｜打卡新景點紅崗公園！漫步超美森林步道270°賞魔幻街景

最近新發現了羅湖一處小眾公園──紅崗公園。經過幾年改造升級而成，目前僅開放了東馬嶺區域，西馬嶺區域暫未開放。



盤山步道，20分鐘登頂。公園面積並不大，登山全程都是綠蔭覆蓋的環山步道，坡度舒緩且石階少，對全年齡段都很友好。

紅崗公園風光（深圳派提供）

+ 3

270°環山平台，拍城市大片

山頂是一處名為「環山客廳」的平台，供大家休憩和打卡，視野開闊，輕鬆俯瞰羅湖的城市天際線，領略「一半山林一半城」的壯麗風光。

紅崗公園風光（深圳派提供）

原始郊野徑，徒步愛好者速來，公園直接連接深圳遠足徑，由自然木材打造的徒步道自然野趣。漫步蜿蜒曲折路段，滿眼都是綠意盎然，無論是探索自然，還是徒步解壓都適宜。

相關文章：深圳行山單車遊｜漫步大頂嶺綠道感受大自然魅力 打卡四大網紅橋👇👇👇

+ 21

紅崗公園──東馬嶺

地址：深圳市羅湖區泥崗東路1106正北方向130m

地鐵：14號線羅湖北站A口步行約600m

自駕：導航紅崗公園北門即可，內部停車場暫未開放



【本文獲「深圳派」授權轉載，微信公眾號：best0755】