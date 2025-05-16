深圳行山｜打卡新景點紅崗公園！漫步超美森林步道270°賞魔幻街景
撰文：深圳派
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最近新發現了羅湖一處小眾公園──紅崗公園。經過幾年改造升級而成，目前僅開放了東馬嶺區域，西馬嶺區域暫未開放。
盤山步道，20分鐘登頂。公園面積並不大，登山全程都是綠蔭覆蓋的環山步道，坡度舒緩且石階少，對全年齡段都很友好。
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270°環山平台，拍城市大片
山頂是一處名為「環山客廳」的平台，供大家休憩和打卡，視野開闊，輕鬆俯瞰羅湖的城市天際線，領略「一半山林一半城」的壯麗風光。
原始郊野徑，徒步愛好者速來，公園直接連接深圳遠足徑，由自然木材打造的徒步道自然野趣。漫步蜿蜒曲折路段，滿眼都是綠意盎然，無論是探索自然，還是徒步解壓都適宜。
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紅崗公園──東馬嶺
地址：深圳市羅湖區泥崗東路1106正北方向130m
地鐵：14號線羅湖北站A口步行約600m
自駕：導航紅崗公園北門即可，內部停車場暫未開放
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