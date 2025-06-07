世界盃外圍賽｜挪威半場入三球輕取意大利 4屆冠軍噩夢未完
撰文：陳智深
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世界盃外圍賽歐洲區I組本港時間周六（7日）凌晨賽事，意大利作客以0：3被挪威大炒，外界擔心這支4屆冠軍噩夢不斷輪迴，可能連續3屆無緣世界盃決賽周。
意大利多名球員賽前因傷退隊，在人腳不整下開賽僅14分鐘就被挪威前鋒阿歷山大索洛夫先開紀錄。之後行軍快速的主隊再憑精準反擊，由紐沙及艾寧夏蘭特各建一功，上半場42分鐘已領先3球。
換邊後，即使意大利主帥史巴列堤（Luciano Spalletti）作出多個調動，仍破蛋乏力未能扭轉敗局，今屆首場世盃外就落筆打三更。若計及上屆打和北愛爾蘭0：0，並於附加賽0：1不敵北馬其頓，意大利史上首次連續3場世盃外零入球及吞下兩連敗，更是首次世盃外上半場失3球。
史巴列堤賽後表示球隊需要作出「改變」，外界認為這位光頭教頭國家隊已亮紅燈。至於挪威則錄得3戰3勝，出線前景非常樂觀。
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