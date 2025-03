拉芬夏爆粗揚言打倒阿根廷　巴西大敗後遭美斯一句KO︱足球熱話

巴西周三(26日)在2026世界盃外圍賽以1:4大敗予阿根廷,陣中球星拉芬夏(Raphinha)賽前爆粗豪言會在今場痛擊阿根廷成焦點,引來多名阿根廷球員不滿,比賽期間也屢現口角及衝突。



此戰因傷缺陣的美斯(Lionel Messi,又譯:梅西)賽後在社交媒體揚言:「阿根廷一向以足球說話」,疑似隔空還擊拉芬夏口出狂言。



拉芬夏(左)賽前言論引阿根廷球員不滿。(路透社)

拉芬夏賽前爆粗揚言打倒阿根廷

巴西與阿根廷是南美洲兩大勁旅,拉芬夏賽前接受巴西名宿羅馬里奧(Romario)訪問時豪言:「毫無疑問我們會在球場內外擊敗阿根廷。」羅馬里奧爆粗追問:「幹掉他們(F*** them)?」拉芬夏同意並以粗口回應:「幹掉他們(F*** them)。」

巴西球迷當然看得熱血沸騰,阿根廷方面卻嬲到震。拉芬夏今季在巴塞隆拿表現搶眼,42場各項賽事攻入27球並有20個助攻,被外界認定為今屆金球獎(Ballon d'Or)大熱。他這次訪問令阿根廷多名球員不滿,讓今場比賽火藥味十足。

雙方球員在場上多次口角,下半場阿根廷領先到4:1時,阿根廷門將達米安馬天尼斯(Emiliano Martinez)在禁區內輕鬆「的波」向對手示威,主角拉芬夏完場時更被對手包圍及發生衝突。

阿根廷領先巴西4:1時,門將達米安馬天尼斯在禁區內輕鬆「的波」。(Getty Images)

美斯罕有暗諷對手還擊

阿根廷今次以4:1擊敗巴西,是自1964國家盃(Nations' Cup)以來阿根廷對巴西的最大勝仗,當年阿根廷以3:0擊敗森巴兵團。球隊大勝之餘,也提前晉級2026世界盃決賽周,因傷休戰的美斯向來低調,不過他今次在Instagram祝賀球隊之餘,罕見地疑似向拉芬夏這位巴塞後輩隔空還擊。

美斯賽後在Instagram以限時動態恭喜球隊獲勝之餘疑似諷刺對手。(Instagram截圖)

美斯在限時動態寫道:「不論是否隨隊,我都一直關注着阿根廷。我們一直以足球來說話(We always talk with our football)。恭喜球隊昨晚踢出精彩一戰,還有之前擊敗烏拉圭。」簡單一席話祝賀阿根廷贏波的同時,也在諷刺拉芬夏「得把口」。

美斯曾破紀錄8次奪得金球獎,球場外長年保持謙遜,反觀拉芬夏未為巴西立下功勞便口出狂言,定必引來外界非議。他2022年加盟巴塞隆拿以來,也只隨球隊贏得2022/23西甲冠軍,今季有望增添獎盃,西甲巴塞與皇馬爭冠目前同得60分「叮噹馬頭」,歐聯八強對手為多蒙特。今年並非大賽年,沒有世界盃、歐國盃或美洲盃之下,一班球星在歐聯和聯賽兩大戰線表現將主宰今屆金球獎戰果,不知拉芬夏今次爭議會否令一眾評判對他留下負面印象,影響首次得獎機會。

向來低調的美斯亦發聲暗串拉芬夏。(Getty Images)

阿根廷主帥史卡朗尼(Lionel Scaloni)賽後嘗試為事件降溫:「我沒有看過相關新聞,也不會特意去重看。我已原諒拉芬夏,因為我知道他並非有意傷害任何人,無論他有沒有說那些話,阿根廷都一樣會全力作賽。」史卡朗尼希望人們拋開負面情緒,專心享受這場勝仗。