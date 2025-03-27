拉芬夏爆粗揚言打倒阿根廷　巴西大敗後遭美斯一句KO︱足球熱話

撰文：陳旭暉
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巴西周三（26日）在2026世界盃外圍賽以1：4大敗予阿根廷，陣中球星拉芬夏（Raphinha）賽前爆粗豪言會在今場痛擊阿根廷成焦點，引來多名阿根廷球員不滿，比賽期間也屢現口角及衝突。

此戰因傷缺陣的美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）賽後在社交媒體揚言：「阿根廷一向以足球說話」，疑似隔空還擊拉芬夏口出狂言。

拉芬夏（左）賽前言論引阿根廷球員不滿。（路透社）

拉芬夏賽前爆粗揚言打倒阿根廷

巴西與阿根廷是南美洲兩大勁旅，拉芬夏賽前接受巴西名宿羅馬里奧（Romario）訪問時豪言：「毫無疑問我們會在球場內外擊敗阿根廷。」羅馬里奧爆粗追問：「幹掉他們（F*** them）？」拉芬夏同意並以粗口回應：「幹掉他們（F*** them）。」

巴西球迷當然看得熱血沸騰，阿根廷方面卻嬲到震。拉芬夏今季在巴塞隆拿表現搶眼，42場各項賽事攻入27球並有20個助攻，被外界認定為今屆金球獎（Ballon d'Or）大熱。他這次訪問令阿根廷多名球員不滿，讓今場比賽火藥味十足。

雙方球員在場上多次口角，下半場阿根廷領先到4：1時，阿根廷門將達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）在禁區內輕鬆「的波」向對手示威，主角拉芬夏完場時更被對手包圍及發生衝突。

阿根廷領先巴西4：1時，門將達米安馬天尼斯在禁區內輕鬆「的波」。（Getty Images）

美斯罕有暗諷對手還擊

阿根廷今次以4：1擊敗巴西，是自1964國家盃（Nations' Cup）以來阿根廷對巴西的最大勝仗，當年阿根廷以3：0擊敗森巴兵團。球隊大勝之餘，也提前晉級2026世界盃決賽周，因傷休戰的美斯向來低調，不過他今次在Instagram祝賀球隊之餘，罕見地疑似向拉芬夏這位巴塞後輩隔空還擊。

美斯賽後在Instagram以限時動態恭喜球隊獲勝之餘疑似諷刺對手。（Instagram截圖）

美斯在限時動態寫道：「不論是否隨隊，我都一直關注着阿根廷。我們一直以足球來說話（We always talk with our football）。恭喜球隊昨晚踢出精彩一戰，還有之前擊敗烏拉圭。」簡單一席話祝賀阿根廷贏波的同時，也在諷刺拉芬夏「得把口」。

美斯曾破紀錄8次奪得金球獎，球場外長年保持謙遜，反觀拉芬夏未為巴西立下功勞便口出狂言，定必引來外界非議。他2022年加盟巴塞隆拿以來，也只隨球隊贏得2022/23西甲冠軍，今季有望增添獎盃，西甲巴塞與皇馬爭冠目前同得60分「叮噹馬頭」，歐聯八強對手為多蒙特。今年並非大賽年，沒有世界盃、歐國盃或美洲盃之下，一班球星在歐聯和聯賽兩大戰線表現將主宰今屆金球獎戰果，不知拉芬夏今次爭議會否令一眾評判對他留下負面印象，影響首次得獎機會。

向來低調的美斯亦發聲暗串拉芬夏。（Getty Images）

阿根廷主帥史卡朗尼（Lionel Scaloni）賽後嘗試為事件降溫：「我沒有看過相關新聞，也不會特意去重看。我已原諒拉芬夏，因為我知道他並非有意傷害任何人，無論他有沒有說那些話，阿根廷都一樣會全力作賽。」史卡朗尼希望人們拋開負面情緒，專心享受這場勝仗。

史卡朗尼賽後希望平息事件，達米安馬天尼斯在場上挑釁時，他也在場邊制止。（路透社）
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