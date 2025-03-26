世界盃外圍賽｜阿根廷大勝巴西奪入場券　美斯是否再戰成最大懸念

2026世界盃外圍賽南美洲賽區，阿根廷4：1大勝巴西，今場賽前這支榜首球隊已因對手失分，提前4輪已篤定出線，成為繼日本、新西蘭和伊朗之後，第4支通過外圍晉級決賽周的球隊。



外界最關注的當然是球王美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）會否率領阿根廷衛冕，他在明年決賽周分組賽第3輪將年滿39歲。



2026世界盃南美洲賽區外圍賽，阿根廷大勝巴西後取得決賽周入場券。（路透社）

南美洲賽區前6名球隊可直接晉級世界盃決賽周，美斯今場雖因傷缺陣，不過由於賽前排第7的玻利維亞與烏拉圭以0：0打成平手，落後榜首的阿根廷14分，僅餘4輪賽事下，阿根廷未對巴西前其實已篤定出線。

2026世界盃由36隊擴軍至48隊，3個主辦國美國、加拿大及墨西哥各佔一名額外，日本、新西蘭及伊朗近日已先後從外圍賽晉級決賽周，阿根廷成為第4隊。

阿根廷提前4輪晉級決賽周，球王美斯會否率領球隊衛冕繼續受關注。（Getty Images）

美斯世界盃童話結局 會否再有後續？

2022世界盃，美斯在卡塔爾達成生涯圓夢之旅，以隊長身份帶領阿根廷高舉世界盃，童話一樣的完美結局，掀起全球熱話。滿以為他已寫上足球生涯完美句號，2023年他亦離開征戰多年的歐洲賽場，加盟「萬人迷」碧咸有份做班主的美職聯球隊國際邁亞密。

他選擇到美國已不考慮人工更高的沙特阿拉伯，相信一定程度與國際邁亞密開出的特殊條款有關，不止兩年半1.5億美元人工，還附帶未來獲得球會股權的選項，為日後退役鋪路，踏上事業和人生另一階段。大家主觀覺得美斯在阿根廷已經「功德圓滿」，甚至連他本人亦一度認定那是他最後一屆出戰世界盃。

美斯2022年領阿根廷相隔36年再度稱霸世界盃。（Getty Images）

卡塔爾世界盃前堅稱「最後一屆」 奪冠後改口風

美斯早在卡塔爾世界盃開鑼前表明，「這是我最後一屆世界盃，肯定」，可是阿根廷奪冠後他一再口風，強調不會退出國家隊。當時主帥史卡朗尼已表明會挽留美斯，「我們必定為了他預留一席位，只要他願意，他必定入選2026年世界盃的大軍名單，並穿起這件10號球衣。」

美斯至今仍維持不錯競技狀態，今夏踏入38歲的美斯，會否繼2006、2010、2014、2018、2022年之後，明年夏天第6度出戰世界盃決賽周？他至今未作最後決定，早前因內收肌傷患確定無法出戰近兩場國家隊比賽時，美斯在Instagram表示遺憾，並在阿根廷今場勝出後祝賀球隊。

巴西媒體《Bolavip》表示，阿根廷今次以4：1擊敗巴西，是自1964國家盃（Nations' Cup）以來阿根廷對巴西的最大勝仗，當年阿根廷以3：0擊敗森巴兵團。