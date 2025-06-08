歐國聯決賽前　C朗大讚耶馬天份過人　稱不排除未來與美斯做隊友

歐洲國家聯賽決賽在香港時間周一凌晨（9日）上演，由葡萄牙大戰西班牙。賽前，葡萄牙國家隊隊長C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯C羅）受訪，大談美斯（Lionel Messi）及西班牙天才新秀耶馬（Lamine Yamal）。



C朗拿度年屆40，仍為葡萄牙馳騁沙場。（Getty Images）

西班牙《世界體育報》報道，歐國聯決賽前，有阿根廷記者問C朗拿度，未來會否有機會跟美斯同隊，C朗回應道：「實在說不定，時間會給予答案的——我已經40歲了，但也不是沒可能。我仍然覺得這事要成真會很困難，但我可以告訴你：我從未去過阿根廷，卻很想去。」

「我對阿根廷人很有感情，我對美斯也很有感情。我們作為對手已有15年了，一開始他不太懂說英語，在金球獎頒獎禮時，工作人員給予我們指示時，我會幫他翻譯。我很尊重他，他也一樣總是很尊重我。雖然很難想像（同隊），但誰知道呢。」

C朗和美斯在2016的金球獎頒獎禮上交談。（Getty Images）

C朗進一步透露，自己收到來自阿根廷球會的邀請，去代表他們出戰新制的世界冠軍球會盃。不過世冠盃尚有一周就展開，相信成事機會甚微。代表阿根廷出戰世冠盃的球會包括小保加和河床。

耶馬是新世代球員中最矚目的一人。（Getty Images）

談到決賽對手西班牙陣中的天才新星耶馬，C朗也盡是讚美之情，「這孩子真的、真的、真的表現得很好。他在一間全力支持他的球會，國家隊也一樣支持他。他身處的環境令他能發揮潛能，而他的潛質極為優厚。」

40歲的C朗與17歲的耶馬，足足相差了23歲，作為足壇大前輩，他也向在場的媒體說：「不要向他施加太多壓力。為了足球、為了未來許多年大家都能享受他的才華，讓他用自己的步伐，平靜地成長吧。不要將壓力加諸在他身上，你們作為媒體可以幫助他的，讓他好好走自己的路就可以了，他非常有天份。」