英超｜熱刺破17年錦標荒 照炒教頭普斯迪高古 3少帥成接手大熱
撰文：陳智深
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熱刺奪得今屆歐霸盃冠軍，打破17年錦標荒，但59歲的澳洲領隊普斯迪高古（Ange Postecoglou）周五仍然遭球會辭退。
普斯迪高古2023年夏天成為熱刺主帥，並實現自己「第二季捧盃」定律，雖然他一直表示自己工作尚未成功，希望留隊帶領熱刺在英超爭取更好成績，但在熱刺奪得歐霸盃僅16天後，班主利維照樣換帥。
熱刺會方聲明指，「我們非常感謝普斯迪高古在球會兩年來的奉獻和貢獻。它將永遠被銘記，是球會史上第三3位獲得歐洲冠軍獎盃的主帥。謝謝你。」網頁則寫上「經過今季表現的回顧和深思熟慮後，球會宣佈解除普斯迪高古的職位。」
至於普斯迪高古則發表告別宣言：「回想執教熱刺2年時間，感到無比自豪，能夠為球隊奪得應有榮譽，令我終生難忘，感謝球迷、球員、工作人員對我的支持及鼓勵，我們永遠在一起。」
普斯迪高古在2023年夏天接掌熱刺，上季排英超第5，因而獲得參加歐霸盃的資格，但今季受到傷病問題影響，加上這名主帥重攻輕守的戰術部署，受到愈來愈多質疑，除了歐霸盃可以一路殺到尾奪冠，同時亦創下英超成立以來隊史最差戰績，38場比賽輸掉22場，僅排17位，僅高於3支降班球隊。
近期傳出賓福特領隊法蘭克、富咸領隊馬高施華屬於熱刺新帥熱門人選，但有英國傳媒爆料指柏拉迪斯今夏回巢擔任總監，將負責聘請新帥工作。他非常欣賞意大利同胞、阿積士少帥費利奧利，或成為接掌熱刺大熱門。
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