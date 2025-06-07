碧咸有望封爵　英媒料下周公布授勳名單在列　與英王互動有跡可尋

多間英國傳媒報道，50歲的英格蘭前隊長碧咸，將於下星期英王查理斯三世壽辰公布的授勳名單中，正式獲封為爵士。



基於碧咸球場內外對英國社會及慈善事業作出重大貢獻，外界估計碧咸將會獲封爵。英國將於下周英王查理斯三世壽辰公布新一輪授勳名單，包括BBC在內等英國傳媒，都指碧咸是名單其中一員。英國政府發言人拒絕評論傳聞，而碧咸亦未就封爵一事回應。

英國傳媒指，下周公布英王壽辰授動名單，碧咸榜上有名料獲封爵。（Getty Images）

碧咸在2003年獲頒大英帝國官佐勳章（OBE），2011年因協助倫敦申辦奧運首度獲提名封爵，最終未成事因爆出涉逃稅爭議未成事。2017年，更疑似被黑客入侵的電郵流出，披露碧咸怒轟勳銜委員會未封他為爵士，還不滿歌手Katherine Jenkins獲頒OBE，再次令他的封爵夢落空。

碧咸退役後成為球隊球主，亦熱心公益事業。（Getty Images）

碧咸球員時代為英格蘭代表隊上陣115場，先後效力曼聯、皇家馬德里、洛杉磯銀河、AC米蘭及巴黎聖日耳門等球會。場外致力於公益事務，2005年起已是聯合國兒童基金會大使，去年亦成為「英王基金」大使，支持國王查理斯三世的教育計劃。自2013年退休後，他先後成為兩間球會沙福特城及國際邁阿密的合夥班主，亦同時協助成立「國際邁阿密基金」，以非牟利形式幫助弱勢群體。

碧咸上月下旬曾與英王查理斯碰頭時，傳媒指二人互動疑似顯示碧咸已知悉獲封爵。（Getty Images）

有報道指，查理斯三世上月出席一公開場合時，與同場的碧咸交談內容被聽到，當時英王詢問碧咸：「你拿到了，對嗎？」而碧咸予以肯定，並感謝查理斯。英媒指，勳銜委員會通常會在正式公布英王壽辰授勳名單前數周發信，邀請得獎者出席儀式。因此料兩人當時碰面時，碧咸已得悉自己封爵。