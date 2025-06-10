中國對巴林免費直播連結　今晚7時踢面子之戰　力爭避免小組包尾

世界盃外圍賽亞洲區第三圈，最後一輪比賽今晚上演，無緣決賽周的中國隊將於重慶主場踢面子之戰，鬥另一隊同樣篤定出局的巴林。中國對巴林的比賽將於今（10日）晚7時開波，港台電視32將會免費直播中國對巴林的比賽。根據港台電視32的節目表，電視台會提早在晚上6時45分開始國足對巴林的比賽節目，播到晚上9時15分。



中國對巴林免費直播連結：https://www.rthk.hk/tv

國足將會在6月10日晚上7時主場對巴林，力爭3分，避免小組包尾。（新華社）

中國對巴林賽前形勢

國足身在世界盃外圍賽亞洲區第三圈C組，經過上輪作客0：1不敵印尼後，國足再無晉級希望。在積分榜，國足以6分包尾，尾二的巴林同樣6分，亦肯定出局，但憑較佳得失球排第五位。今仗主場對巴林，是外圍賽的最後一輪比賽，若果國足會擺脫包尾位置，必須擊敗巴林，全取3分。儘管今仗勝負意義不大，改變不到出局的事實，但相信為面子、為榮譽，國足亦會全力爭勝。

國足將會在6月10日晚上7時主場對巴林，力爭3分，避免小組包尾。（新華社）

中國對巴林免費直播安排

根據港台電視32的節目表，電視台會由晚上6時45分起播放國足對巴林的比賽節目，至9時15分完結。看電視的球迷可以直接在32台收看直播，另外球迷亦可到港台網站，透過互聯網觀看直播。

中國對巴林的港台32免費直播連結：https://www.rthk.hk/tv

國足將會在6月10日晚上7時主場對巴林，力爭3分，避免小組包尾。（新華社）

國足人腳不整 補選侯永永入隊

內地傳媒報道，國足人腳不整，胡荷韜、韋世豪已經退隊，前者傷情有點嚴重，後者因為黃牌停賽，朱辰傑與曹永競恐怕也會因為傷病問題缺席這場榮譽之戰，故此國足特意補選侯永永及劉祝潤入隊。

國足將會在6月10日晚上7時主場對巴林，力爭3分，避免小組包尾。（新華社）

國足對巴林大軍名單

門將：14-王大雷（山東泰山）、1-顏駿淩（上海海港）、12-劉殿座（成都蓉城）

後衛：2-蔣光太（上海海港）、18-韓鵬飛（成都蓉城）、3-魏震（上海海港）、5-吳少聰（北京國安）、4-李磊（北京國安）、15-汪士欽（浙江）、17-楊澤翔（上海申花）

中場：6-王上源（河南）、16-黃政宇（山東泰山）、21-楊明洋（成都蓉城）、8-塞爾吉尼奧（北京國安）、7-徐皓陽（上海申花）、20-謝文能（山東泰山）、23-侯永永（雲南玉昆）

前鋒：10-王鈺棟（浙江）、9-張玉寧（北京國安）、19-劉誠宇（上海申花）、22-王子銘（北京國安）、11-林良銘（北京國安）、13-劉祝潤（大連英博）