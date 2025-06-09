亞洲盃外圍賽｜港足首戰啟德　牛角等3餐廳請港隊球迷飲啤酒汽水

【港隊對印度／港隊／啟德體育園】香港足球代表隊明日（10日）將在啟德體育園主場館迎戰印度，足總宣布5萬張門票售罄。敘福樓集團主席及行政總裁黃傑龍在社交平台宣佈，明日下午3時後，敘福樓集團在啟德零售館的三間店舖「牛角」、「好鍋日子」及「和平飯店」將請所有港隊支持者飲啤酒或汽水。他呼籲球迷：「食飽個肚潤好條喉入場，大叫We Are Hong Kong!」



黃傑龍今日在社交平台宣佈請所有港隊支持者飲啤酒或汽水。（黃傑龍Facebook）

黃傑龍今日在社交平台宣佈請所有港隊支持者飲啤酒或汽水。（資料圖片／歐嘉樂攝）

香港足球代表隊明晚8時，將首次在啟德主場館比賽，在2027亞洲足協亞洲盃外圍賽第三輪賽事對戰印度。中國香港足球總會今午公布，賽事門票已經售罄，感謝球迷支持。

售票網站Cityline今日顯示，該場賽事的門票已經售罄。（Cityline網站）

球迷可在中央廣場跟「期間限定」的巨型港隊吹氣球衣「打卡」。（啟德體育園提供圖片）

敘福樓集團主席及行政總裁黃傑龍今日在社交平台宣佈，賽事當日下午3時起，敘福樓集團在啟德零售館的3間店舖「牛角」、「好鍋日子」及「和平飯店」將請所有港隊支持者飲啤酒或汽水。黃傑龍呼籲球迷：「食飽個肚潤好條喉入場，大叫We Are Hong Kong!」