亞洲盃外圍賽｜港足首戰啟德 牛角等3餐廳請港隊球迷飲啤酒汽水
撰文：洪戩昊
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【港隊對印度／港隊／啟德體育園】香港足球代表隊明日（10日）將在啟德體育園主場館迎戰印度，足總宣布5萬張門票售罄。敘福樓集團主席及行政總裁黃傑龍在社交平台宣佈，明日下午3時後，敘福樓集團在啟德零售館的三間店舖「牛角」、「好鍋日子」及「和平飯店」將請所有港隊支持者飲啤酒或汽水。他呼籲球迷：「食飽個肚潤好條喉入場，大叫We Are Hong Kong!」
香港足球代表隊明晚8時，將首次在啟德主場館比賽，在2027亞洲足協亞洲盃外圍賽第三輪賽事對戰印度。中國香港足球總會今午公布，賽事門票已經售罄，感謝球迷支持。
敘福樓集團主席及行政總裁黃傑龍今日在社交平台宣佈，賽事當日下午3時起，敘福樓集團在啟德零售館的3間店舖「牛角」、「好鍋日子」及「和平飯店」將請所有港隊支持者飲啤酒或汽水。黃傑龍呼籲球迷：「食飽個肚潤好條喉入場，大叫We Are Hong Kong!」
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