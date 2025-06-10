香港對印度︱米高肥彭合力奠勝　賽前同受負評：願冒險換成績

港足1：0絕殺印度，取得亞洲盃外圍賽重要勝仗，搏得十二碼的米高與劊子手史提芬彭利拿，為港隊製造今場唯一入球，但兩人賽前因去仗表現不佳，承受不少負評。

現場採訪：高詩琦、袁志浩、趙子晉、夏家朗



香港對印度｜（袁志浩攝）

入籍中鋒米高賽後在社交平台分享了球迷「道歉」的限時動態，他笑言自己只是開玩笑，並沒有把批評當真：「足球就是一個有各種意見的運動，我一定會盡力，雖然今天不是發揮到最好，我也可能進步，但足球也是一個講求結果的運動，而我們今天取勝了。」

米高博得十二碼，是因為被出迎的印度守門員用手槌打中，他比賽期間兩度倒地，幸已無大礙。「如果可以幫球隊取得成績，我願意冒身體危險。」他表示自己清楚看到門將走近，知道即使自己向前或退縮，一定會受傷，「我已準備好受傷，很高興他打中我，因為這樣就有十二碼」。

香港對印度｜米高博得12碼一刻。（袁志浩攝）

香港對印度｜亞洲盃外圍賽，現場一片紅海。（夏家朗攝）

至於負責操刀十二碼的史提芬彭利拿，去仗兩度在窄角度罰球直射高出，不止遭球迷批評，也一度與隊友祖連奴口角。「我不用向任何人證明，有時事件會不順利，但我每天都努力訓練。我在港超也入不少死球，希望之後繼續為港隊入波。」

香港對印度｜彭利拿射12碼的動作，嚇得球迷心驚膽跳。（袁志浩攝）

這名前鋒主射十二碼時急停、跳高的假動作，令人看得相當驚險，他解釋自己是故意這樣做｝「我想等守門員做反應，讓他變緊張，我知自己100%會射入，即使訓練有時會射中門框，我也準備好補中。」

假如港隊最終能晉身2027年亞洲盃決賽周，史提芬彭利拿將年屆39歲，他指一切仍是未知數，交給上天決定。「我不能經歷比今天更好的事了，3分、與4萬人一起慶祝，球員在更衣室也載歌載舞，跟球迷一樣高歌We are the Hong Kong boys。」

香港對印度｜彭利拿賽後興奮莫名。（袁志浩攝）