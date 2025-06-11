香港對印度｜韋斯活及時修正完成救贖　向他「道歉」為時尚早

香港隊以1：0主場力挫印度，取得2027亞洲盃外圍賽C組分組賽首場勝利。賽前，「Westwood Out」的聲音在場內場外響過不停；賽後，不少球迷表示要向主帥韋斯活寫道歉信。直接從結論說起，今仗肯定是韋斯活帶隊以來，港隊踢得最出色的一場，但或多或少是出於他不再堅持，及時修正。



韋斯活去年執掌港隊，首仗友賽列支敦士登便革新港隊的排兵佈陣，採取時下流行的流動式陣式，防守時，老將費蘭度夥拍鐘樂安扼守中堅位置，陳晉一與周緣德分列左右閘，球隊呈4-5-1或4-3-3陣式；進攻時，費蘭度移前到中場協助組織，兩閘靠內收，兩個中場推前，形成3-2-5，跟曼城、阿仙奴等英超勁旅戰術相似。

香港對印度｜韋斯活（左）稱獲勝後如釋重負。（夏家朗攝）

不過這個新潮的戰術，對港腳的戰術理解要求極高，何時進攻何時防守，由守轉攻由攻轉守，要瞬間作出反應，因此港隊發揮也時好時壞；而且，38歲的費蘭度要走上走落，對他的體力要求亦不算合理。

港隊之前的對手大多是弱旅，問題不太大，球隊一度取得七連勝，但到亞洲盃外圍賽首仗作客新加坡，攻守轉換不順的問題顯現，球隊陷入劣勢下，韋斯活需於70分鐘換走費蘭度，回歸「正常的」4-3-3 / 4-5-1，最終守住0：0和局。及至上仗友賽尼泊爾，韋斯活堅持固我，但港隊表現無甚起色，最終只能以0：0悶和世界排名低22位的對手，加上他沒有徵召今季華人首席射手劉智樂，令不少球迷大叫「Westwood Out」。

香港對印度｜We Are Hong Kong。（夏家朗攝）

不過，韋斯活今仗卻放棄了過去多場的堅持，費蘭度不再需要移前移後，而是夥拍陳俊樂踢中場中，進攻時，改由中堅周緣德移前到中場，費蘭度則再向前參與更多進攻。雖然在後場「建立進攻」（Build-up）時，兩閘依然內收，但到大軍壓前時，右閘茹子楠或左閘陳晉一都會選擇適當時機上前助攻。

韋斯活又收起了上仗備受批評的年輕黑人中鋒米高及輔鋒「肥彭」史堤芬彭利拿，以上仗顯示不俗級數的洛迪古斯任正箭頭，祖連奴在他身後串連，配合費蘭度與陳俊樂，令港隊攻勢的組織十分立體，尤其之前一大段時間稱傷的陳俊樂，可謂攻守兼備。

香港對印度｜（夏家朗攝）

當然，韋斯活不是所有招數都奏效。由於主力右翼艾華頓缺陣，韋斯活今仗大膽地起用孫銘謙串演右翼，這名24歲可翼可衛的球員，過往都安放在左路，上仗對尼泊爾，便不時跟同樣可翼可衛的陳晉一換位，效果不俗；韋斯活另一個「奇招」是以效力山東泰山的李小恆出任正選左翼。

「孫銘」與李小恆在比賽初段發揮不俗，幾次與洛迪古斯或祖連奴的配合，都能殺到對方禁區附近，只是未能製造入球；但隨着對手開始適應，「孫銘」不習慣新位置、李小恆狀態不足的問題開始浮現，尤其後者多次傳球失誤或盤扭被截下，難怪韋斯活半場便以艾華入替。

香港對印度｜（夏家朗攝）

艾華在自己的球隊南區比賽時，多踢右翼，今場卻擔任左翼，有少許不習慣，但一次接應右路傳中頭槌二傳，一次左路落底線傳中，雖然未能獻上助攻，但已交足功課了。反而是，韋斯活在最後階段放手一搏，換入小將吳宇曦，艾華串演右閘，此舉未見其利先見其弊；34歲的艾華不時「甩位」，然後中堅的鐘樂安要移到右路補位，防線佈陣十分混亂，令港隊在比賽後段門前險象頻生，還好是印度未能把握。

更幸運的是，後備入替的米高在補時階段接應長傳突入禁區，被對方門將侵犯，博得12碼，然後由「肥彭」小跳步式射入；備受批評的兩人，卻成為今仗致勝功臣

香港對印度｜彭利拿射12碼的動作，嚇得球迷心驚膽跳。（袁志浩攝）

韋斯活及時修正，再加少許運氣，完成救贖，也令「Westwood Out」之聲暫時遏止。事實上，喊他「out」固然沒有基礎，畢竟他已取得連續10場不敗；但說要跟他道歉，亦似乎為時尚早，畢竟今仗雖然整體表現出色，但也有一點運氣成份。不過，球迷其實毋須二選一，與其每場都要表態 In 或 Out，不如留點力氣為港腳們送上打氣及歡呼吧。