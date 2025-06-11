香港對印度︱港足紅海下贏波繞場一周　陳晉一：今天只是開始

香港足球代表隊於亞洲盃外圍賽以1：0擊敗印度，啟德主場館有超過4萬人見證，比賽期間的紅海、打氣聲；賽後全隊繞場一周的「儀式」，都會深深印在球員與球迷的腦海中。

現場採訪：袁志浩、高詩琦、趙子晉、夏家朗



港足於亞洲盃外圍賽1：0絕殺印度，整個啟德主場館陷入瘋狂狀態，賽後港隊球員繞場一周，享受球迷送上的掌聲，茹子楠顯得十分激動，多次手舞足蹈，希望與大家分享勝利的喜悅。

香港對印度｜茹子楠繞場一周時，興奮得手舞足蹈。（袁志浩攝）

即使比賽期間硬食對手的「穿心腿」，茹子楠仍堅稱「唔痛」，「好開心，我場場都硬食（攔截），這些（苦差）交給我吧」。麻醉他痛感的正是啟德主場超過4萬人的紅海，記者着他分享感受，他倒抽一口大氣，「一入到場，嘩，真的不懂去形容，沒有詞彙可以說，只感受到背後有很多人支持我們，（場上）功力像增加了十倍」。

香港對印度｜第十二人的力量。（夏家朗攝）

效力中超時隨球會南征北討，每場動輒過萬名球迷觀戰，茹子楠曾分享過踏上中超賽場時不禁會心微笑，但經歷完啟德主場之戰，又是另一番體會：「中超也很震撼，但這裏真的是自己地方，也是我生涯之中最多觀眾入場的比賽，發夢要做到的事，今天都做到了。」他期待港隊能繼續以啟德作主場，「希望每次都爆場，氣氛真的好好，好到提場聲也聽不到。」

香港對印度｜陳晉一。（夏家朗攝）

另一名外流中超的球員陳晉一同指，如此熱烈的氣氛過去只會在內地感受到，今次卻發生在香港，「朋友家人都能見證，有點感觸。在自己主場，一條心做到想做的事（贏波），球迷熱血叫足90分鐘，大家一起慶祝，很完美」。

他認為今日的經歷對所有球員而言是另一種動力，「港隊本身已是一種榮譽、肯定，往後會更有動力，無論面對任何對手，都不能辜負球迷，希望今天只是一個開始，一切會延續下去」。

香港對印度｜香港隊球迷由到場、比賽途中以至完場，都沒停止打氣。（夏家朗攝）

香港對印度｜香港隊球迷由到場、比賽途中以至完場，都沒停止打氣。（夏家朗攝）

香港對印度｜香港隊球迷由到場、比賽途中以至完場，都沒停止打氣。（夏家朗攝）