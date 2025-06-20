沙田行山｜沙田郊野徑起步逆走麥徑上針山 落山經仁興礦場下大圍
撰文：CATT’S BLOG
出版：更新：
周三天色良好有藍天，小組活動安排逆上針山，排頭村小巴站集合。
（出發時間：2025年5月14日）
早上與友在排頭村早餐，9時15分搭車上華翠園，水務路入沙田郊野徑，配水庫上針草凹，逆走麥徑上針山，在針山頂打過卡，下山至針山腳左轉入林路經昔日仁興礦場辦公室，下仁興礦場旁空地大休。
▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇
+52
休後下行經礦場旁山徑下美林出大圍，今日走約11公里，約5小時完成行程。
▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇
+21
【Admin老大眼中10個新手常犯行山錯誤（按圖放大）】
+5
建議放入背囊的行山裝備：
+13
沙田行山｜黃泥頭起步上水牛山、黃牛山 打卡天窗石、獅身人面石沙田行山｜火炭登九肚山俯瞰城市景色 探遊荒廢村落回望昔日香港麥理浩徑行山｜萬宜水庫欣賞山海交織靚景 打卡億萬年前火山遺跡鳳凰徑行山｜第6段短程漫步萬丈布至大澳 遠眺大澳及港珠澳大橋火炭行山｜港鐵站上長瀝尾似走入原始森林 經大松古道荔枝山落山行山｜馬鞍山郊遊徑接麥徑4段 走過彎曲山賞花看海出水浪窩
【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】