沙田行山｜沙田郊野徑起步逆走麥徑上針山　落山經仁興礦場下大圍

周三天色良好有藍天，小組活動安排逆上針山，排頭村小巴站集合。

（出發時間：2025年5月14日）



早上與友在排頭村早餐，9時15分搭車上華翠園，水務路入沙田郊野徑，配水庫上針草凹，逆走麥徑上針山，在針山頂打過卡，下山至針山腳左轉入林路經昔日仁興礦場辦公室，下仁興礦場旁空地大休。

▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇

+ 52

休後下行經礦場旁山徑下美林出大圍，今日走約11公里，約5小時完成行程。

▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇

+ 21

【Admin老大眼中10個新手常犯行山錯誤（按圖放大）】

+ 5

建議放入背囊的行山裝備：

+ 13

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】