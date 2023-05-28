沙田行山｜火炭登九肚山俯瞰城市景色　探遊荒廢村落回望昔日香港

撰文：CATT’S BLOG
出版：更新：

高空反氣旋影響下，周三吹南風，天氣有點悶熱，小組今日上九肚山。
（出發日期：2023年5月3日）

上午9時15分火炭站起步，經單車路、駿景園、落路下至馬料村，村口入林，沿林路上399米九肚山頂，九肚山原名狗肚山，古名龍窩，九肚山清朝期間已有原居民居住政府1970年代興建沙田馬場而設立的挖泥區。挖泥區現變成兩個主要地區：1980年代發展的傳統九肚山地區及2000年代發展的新九肚山地區，此地點為新界東部傳統的豪宅區。

上九肚山的路大多在林內，只有在百多米高有一個開揚位置可俯瞰沙田、馬鞍山一帶景觀。約40分鐘到達399米九肚山頂標高柱，拍照後下山，經林路上長瀝尾直升機坪，續走林道經草山坳至坳背灣廢村前大休。

▼按圖看清路線及沿途風景，上九肚山頂👇👇👇

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坳背灣全村姓劉，由北方南遷至香港「舊稱寶安縣」，定居「凹背灣」後，倚山而居，故村民多利用山邊樹木之木材為工具，如製造鋤頭、泥耙等農具，由於山旁亦長有籐和麻，村民也有利用藤和麻來製造器皿及各式物件，於是，木材、籐和麻便成為村民的主要經濟來源。後因交通不便，部份村民便從山上搬至車公廟旁，命名為「新田」，是為「凹背灣」的分支。

凹背灣村以往是來往九龍、荃灣以及大埔、粉嶺地區之主要通道，現仍存有一石道，可供馬匹行走，指示行程之路碑仍可見於路旁；至於尚存的祠堂，由於乏人料理，祠內文物已盡失，劉氏之祖墳仍分佈於山上各處。

休後探遊坳背灣廢村，沿村後山路途經石榴洞上草山林道，出口是回歸亭對面，休息一會沿麥徑下山，至岔口轉下沙田郊野徑至排頭村配水庫，隊友出華翠園搭小巴，呀喵與碧碧由配水庫旁山徑下行出排頭村，走約12公里多，6個多小時走完。

▼按圖看清路線及沿途風景，上草山林道到回歸亭，到沙田排頭村落山👇👇👇

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（部份相片取自隊員）

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】

火炭站起步上九肚山頂，經坳背灣廢村、石榴洞、回歸亭再出排頭村應預多少時間？

全程大約12km多， 需時6個多小時......詳情請看

九肚山山頂有多高？

九肚山頂399米高，九肚山原名狗肚山，古名龍窩，九肚山清朝期間已有原居民居住政府1970年代興建沙田馬場而設立的挖泥區。挖泥區現變成兩個主要地區......詳情請看

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